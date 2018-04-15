В Gmail у писем появится функция самоуничтожения

Активация функции самоуничтожения будет включена после нажатия на виртуальную кнопку, имеющую вид конверта с замком и часами, передает ФБА «Экономика сегодня»

Стоит отметить, что прочитать письмо можно будет после ввода кода, присланного через СМС.

Также, интерфейс Gmail станет более минималистичным.

При использовании функции «самоуничтожение» собеседник не сможет скопировать текст, распечатать или переслать. Также, отправитель может установить время существования письма у собеседника.

Будет ли интеграция с другими почтовыми клиентами, на данный момент, неизвестно.