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В США из продажи изымают более 200 млн яиц из-за возможной инфекции
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В США из продажи изымают более 200 млн яиц из-за возможной инфекции 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Свыше 200 млн яиц снимают с продажи в США в связи с возможной вспышкой инфекционного заболевания сальмонеллёз. Об этом сообщает пресс-служба американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
«Яйца были распределены с фермы в графстве Хайд, штат Северная Каролина, и были поставлены на продажу в розничных магазинах и ресторанах в девяти штатах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомству уже известно о 22 заболевших.
В феврале Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в США.
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