В США из продажи изымают более 200 млн яиц из-за возможной инфекции

Свыше 200 млн яиц снимают с продажи в США в связи с возможной вспышкой инфекционного заболевания сальмонеллёз. Об этом сообщает пресс-служба американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

«Яйца были распределены с фермы в графстве Хайд, штат Северная Каролина, и были поставлены на продажу в розничных магазинах и ресторанах в девяти штатах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомству уже известно о 22 заболевших.