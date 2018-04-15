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Глава МИД ФРГ: атака на сети кабмина Германии в 2017 году была осуществлена из России
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Глава МИД ФРГ: атака на сети кабмина Германии в 2017 году была осуществлена из России 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье, что последняя атака на правительственные сети в Германии в конце прошлого года была осуществлена из России.
"У нас была кибератака, касательно которой мы должны исходить из того, что она была осуществлена из России", — сказал он в эфире телеканала ZDF. «Мы наблюдали за оказанием влияния на выборы на Западе со стороны российских организаций», — утверждал министр.
"Это, к сожалению, реальность, и, на мой взгляд, важно указать на то, что мы не считаем это конструктивным вкладом", — подчеркнул Маас. «Я надеюсь, что после президентских выборов в России снова откроется окно для диалога», — отметил он.
Агентство DPA сообщало, что атака на сети госучреждений ФРГ была зафиксирована в декабре 2017 года. Киберпреступники якобы смогли внедрить вредоносное программное обеспечение, в том числе в серверы МИД и Минобороны ФРГ и похитить данные. За нападением, по версии агентства, стоит группировка APT28. В МВД подтвердили лишь факт кибератаки.
Российская сторона обвинения в причастности к кибернападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.
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