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Макрон заявил, что удар по Сирии был совершенно легитимным
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Макрон заявил, что удар по Сирии был совершенно легитимным 

РИА Новости 19 минут назад
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что операция США, Франции и Великобритании в Сирии была совершенно легитимной.
"Нет, эта операция была легитимной, и она была проведена в многостороннем формате… Это международное сообщество вмешалось и сделало это очень точно", — заявил Макрон, отвечая на вопрос, не боялся ли он стать «жандармом мировой сцены», соглашаясь на операцию без одобрения ООН.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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