Работающим в северных регионах бизнесменам предложили льготы

Ранее бизнесмены говорили о том, как тяжело выполнять частнику социальные обязательства, которые возложены на него как на работодателя: сокращенная рабочая неделя у женщин, оплата проезда работнику к месту отдыха, долгие отпуска. Дошло до того, что многие стали регистрировать бизнес в других регионах, чтобы избежать расходов. А те малые предприятия, кто остался в регионах, входящих в Арктическую зону РФ , вынуждены закладывать расходы в себестоимость конечной продукции.

По мнению вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Максима Фатеева, для устойчивого развития Арктической экономической зоны нужны нестандартные решения.

— Именно развитие предпринимательства в Арктике даст толчок к развитию всего региона. Это положительно скажется на развитии социальной инфраструктуры, повышении качества жизни и притоке населения, — говорит Максим Фадеев

Президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Василий Сидоровский уверен, что систему северных льгот необходимо трансформировать, чтобы бизнес на Севере получил возможность развиваться. «Бизнес по всей стране должен иметь равные возможности — только так мы сможем обеспечить конкурентоспособность северных товаров и услуг», — считает он. Эксперты предлагают несколько вариантов решения вопроса: от повсеместной отмены «северных» до компенсации выпадающих расходов из федерального бюджета. Наиболее приемлемым видится вариант снижения ставок страховых взносов — есть предложения сравнять в правах районы Крайнего Севера к территориям опережающего развития или ввести адресные выплаты всем без исключения жителям.

Есть предложения приравнять в правах районы Крайнего Севера к территориям опережающего развития

— Я не знаю ни одной северной страны, которая реализовала бы идею конкурентных рынков и созидательной конкуренции в специфических средах хозяйственной деятельности, характерных для Северов, — говорит вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова . — Однако, как мне кажется, ситуация не безнадежная. Есть направления в сфере современного стимулирования экономического развития, в которых наработки для умеренной зоны могут оказаться пригодными и для Северов.

Планируется, что по итогам экспертного совета будет сформирован ряд предложений относительно льгот для бизнеса, которые вынесут на рассмотрение в Госдуму.