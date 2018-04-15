Про «ту Apple». 1983—1993 годы, истина где-то рядом…

Джон Скалли возглавлял Apple четвертую часть её истории. В эпоху его правления компания совершила множество ошибок и глупостей, но были и удачи, и триумфы, эти годы вообще были одними из лучших в яблочной истории.

Если бы в начале 1983 года Джону Скалли, главе PepsiCo, серьезному и очень успешному человеку, кто-нибудь рассказал о его ближайшем будущем, он вызвал бы охрану и попросил бы секретаршу позвонить в скорую психиатрическую помощь. Через несколько месяцев, в один из дней апреля 1983 года, почти в точности 35 лет тому назад, он впервые пришел в штаб-квартиру Apple Computer как хозяин. И был шокирован…

Чем Скалли навредил Apple Computer

В 1983 году Apple Computer «заработала» 983 миллиона долларов. Для седьмого года жизни очень неплохо, и как-то даже тревожно… После вычета из этого «почти миллиарда» издержек и затрат чистая прибыль составила 77 миллионов долларов 1983 года. На фоне жесточайшего кризиса в компьютерной отрасли, когда большинство ее лидеров несли катастрофические убытки, закрывались и банкротились, те, кому повезло больше всех, выживали, мучительно удерживаясь на плаву, закрывая проекты и сокращая персонал.

Хорошо было только виновникам этого цунами, IBM и Microsoift, а также… Apple. Может, были еще какие-то бенефициары апокалипсиса, но мы говорим об игроках «высшей лиги», а таких компаний было только три.

С 1983 по 1993 компания зарабатывала все больше и больше, она стала машинкой для зарабатывания денег, в 1993-м продажи принесли в компанию почти 8 миллиардов.

Вплоть до 1993-го росла и чистая прибыль. Это что остается на счетах компании после оплаты ею всего, что она должна или считает себя обязанной оплатить. С 77 миллионов долларов в 1983-м в 1992 чистая прибыль достигла 530 миллионов.

На Apple Computer в начале 90-х деньги уходили, например, на перелеты менеджеров среднего уровня высшим бизнес-классом, в том числе из Купертино в Вегас и обратно (по-моему, это часов 10-15 на машине), на постой этих менеджеров в апартаментах самых дорогих отелей и оплату опустошаемых там мини-баров. На «печеньки» сотрудникам. На десятки проектов, открывавшихся исключительно для того, чтобы кто-то мог показать свое активное участие в деле и выбить лишнее финансирование…

В общем, придя в 1983-м в хаос и бардак, Скалли оставил после себя в 1993-м тоже бардак, но другой и меньшего масштаба. Но, видимо, такова жизнь.

В 1993-м, несмотря на продолжающийся рост годовой выручки, чистая прибыль упала до 87 миллионов. С 530 миллионов в 1992-м. Виноват в этом был не только Скалли, но он признал свои ошибки, взял всю вину на себя и ушел в отставку. Он был уверен, что Майк Спиндлер справится лучше… Спиндлер — единственная ошибка Скалли, которую я не могу ему простить.

У отставки Скалли была еще одна причина: он упорно сопротивлялся давлению Motorola и IBM, требовавших, чтобы Apple открыла архитектуру и лицензировала операционную систему для тиражирования (то есть разрешить выпуск клонов). В 1986—88 гг. этот шаг вполне мог принести успех, но не в 1993-м, было совсем другое время.

За десять лет правления Скалли реорганизовал Apple Computer, превратив ее в мощную жизнеспособную компанию, увеличил ежегодную прибыль с 983 миллионов долларов до 7 миллиардов 977 миллионов, именно он придумал и запустил проект Newton (всего лишь, по обычной для Apple оплошности, опередивший свое время), подключил Apple к разработке PowerPC и CHRP (Common Hardware Reference Platform, почти удавшаяся попытка создать общую для разных компьютерных платформ процессорно-вычислительную архитектуру), участвовал в создании консорциума Apple+IBM+Motorola. Это далеко не всё, но вы уже поняли: Скалли не был «пустышкой».

Не был он и идеалом повелителя Apple, но идеальным бывает только то, чего нет.

1983: Apple Computer исполняется семь лет, ей пора в школу…

Apple шел седьмой год, в ее «голове» порхали бабочки и цвели незабудки, в общем, играло детство. Успех был заслуженным, заработанным потом и кровью, но с милой мне анархией и кухонной атмосферой нужно было, мягко говоря, что-то делать. Иначе катастрофа была неминуема. Apple Computer выросла, и пришло время ей повзрослеть.

Нужен был кто-то имеющий опыт успешного управления очень большой компанией (и счет побед и достижений на этом поприще, достойный доверия и внушающий уважение). Кроме того, компании требовался профессионал в области маркетинга и раскрутки товаров. Для максимальной эффективности обе эти ипостаси хотели объединить в одном человеке.

Едва ли не каждый год талантливые и одержимые самыми фантастическими и безумно великими замыслами представителей нашего с вами биологического вида придумывают и воплощают в металл или в работающий код сотни невероятных идей… Но лишь сотой доле процента из них удается заинтересовать пресыщенное и ленивое человечество. А из тех, кому это удалось, лишь у единиц получается удержать на себе фокус ускользающего внимания и превратить мимолетный успех в триумф и в большие деньги (что тоже далеко не последнее дело).

На Apple Computer в 1983 году царили хаос и бардак, шокировавшие Скалли, хотя и Джобс, и Майк Марккула (председатель совета директоров Apple Computer с 1977 по 1997 гг.), в общих чертах уже ознакомили его с ситуацией. Команда разработчиков Apple II (а ведь вплоть до конца 80-х именно Apple II приносили компании львиную долю прибыли) считала себя незаслуженно забытой и униженной, поскольку все деньги шли на 32-битные Mac’и и Lis’ы. Это был маленький пылающий Ольстер.

Планы составлялись, принимались и… немедленно забывались. Подсчитать, какие суммы из зарабатываемых компанией денег впустую сгорают в этом хаосе, было невозможно.

Скалли навел порядок. Отныне каждый отдел знал, чем он должен заниматься и за что он отвечает. Неформальные и не всегда эффективные на практике параллельные связи были разрушены (в чем Скалли, на мой взгляд, перегнул палку), зато введены в дело четкие и внятные правила и процедуры принятия, утверждения и контроля решений.

Бюрократия — лекарство. Как и вино. «Немного пьём — лекарство в нем. А много пьём — отрава» (Абу ибн Сина, в Европе известный как Авиценна, вообще-то «таджик»).

Наведение порядка не бывает бескровным. Десятки жестоко обиженных в лучших своих чувствах уходили из компании, а их эмоциональные и часто очень классно написанные (в Apple во все времена трудно было встретить неталантливого человека), описания ужасной и неблагодарной Apple с удовольствием распространяли СМИ.

Порядок был наведен, расходы взяты под контроль, объемы продаж и чистая прибыль росли, и захотелось Скалли чего-то такого эдакого… Он же соблазнился перспективой изменить мир! Помните, что ему сказал Джобс в Нью Йорке , видимо, в январе 1983-го?

“Вы хотите провести остаток своей жизни, продавая сладкую газировку, или хотите изменить мир?”

И у него была отличная идея!

Продолжение следует (как увольняли Джобса, проект Ньютон (Нью Васюки Джона Скалли или нечто безумно великое?), чем Apple на пике успеха невыгодно отличается от Apple в беде… Читайте!)