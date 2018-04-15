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Пьяный мужчина стрелял из пневматического ружья по детской площадке в Москве
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Пьяный мужчина стрелял из пневматического ружья по детской площадке в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
В Москве выпивший охотник достал пневматическое ружье и начал стрелять по детской площадке, передает телеканал «360».
Один из детей пострадал. Он был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.
ЧП произошло на юго-востоке столицы. 37-летний мужчина поссорился с женой, выпил и дальше, по его словам, все как в тумане. Он достал из сейфа ружье, открыл окно и, выкрикивая нецензурную брань, открыл стрельбу.
Полиция схватила злоумышленника на месте преступления прямо в квартире. Когда бывший охотник протрезвел, он так и не смог найти объяснений своему поступку. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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