Президент Трамп показал себя обыкновенным милитаристом

Ударами по Сирии власти США планировали показать всему миру, кто в доме хозяин. Военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин поделился с «ВМ» своими прогнозами.

— Виктор Николаевич, можно ли говорить, что с ракетным ударом коалиции во главе с США по объектам в Сирии наступила некая новая фаза в идущей в этой стране войне?

— Сирия как жила до удара в напряженном состоянии, так и продолжает жить. Заметных разрушений американские «Томагавки» не нанесли. Не думаю, что они нанесут второй удар: нам ведь они заявляют, что с одного удара уничтожили всю химическую промышленность страны. Правда, в Сирии нет и не было ни химической промышленности, ни запасов. Но ведь США и англичане об этом пишут и громко говорят. Так же, как не было и химического отравления в Думе , показали только постановочное видео. Правительство Сирии обвинили без каких-либо выводов официальных инстанций, без изучения комиссией обстановки на месте, без доказательств.

— Как вы считаете, на положении российских советников в Сирии эта атака может как-то отразиться?

— Как они находились в правительственной армии, так и продолжают находиться. Как помогали освобождать города и провинции Сирии от боевиков « ИГ » (террористическая организация, запрещена в России . — «ВМ»), так и помогают. Для них атака США ничего не меняет. Тем более что американцы, несмотря на грозную риторику, сделали все, чтобы не задеть российских граждан. Это из-за предупреждения со стороны начальника Генштаба Герасимова, который сказал, что, если пострадает хотя бы один российский гражданин, мы будем сбивать как ракеты, так и носители (корабли и самолеты. — «ВМ»). Вот американцы и сделали все, чтобы у нас не было повода наносить удары по их ракетам и, тем более, носителям. Но с этим отлично справились сирийские ПВО. Из 103 выпущенных сбили 71 ракету — это уникальный случай: вооружением 70-х годов прошлого века уничтожается современное оружие. «Томагавки» впервые появились в 1980-е, но их все время модернизируют. А вот сбивали их нашего производства комплексы С-125 «Печора» и С-200 «Двина». Базу «Хмеймим» охраняют комплексы С-300 В, С-400 «Триумф» и самый новый «Панцирь» С-1. И вот они вполне приспособлены для борьбы с «Томагавками» самых последних серий. Это неплохая ракета, но у нее есть недостаток — она медленно идет к цели.

— Каких шагов можно теперь ожидать от США в Сирии?

— Свои главные интересы они защитили: показали всем, что им наплевать на международное право, они могут делать что хотят. Продемонстрировали это нам, тщательно избежали встречи с серьезным противником, с Россией. Как всегда, нанесли удар по незащищенным и малозащищенным объектам, которые обороняла старая техника. Сегодня можно считать, что они временно удовлетворились. А дальше посмотрим — есть переговоры в Женеве и Астане , есть армия Сирии, которая при помощи наших советников уничтожает террористов. Понятно, что коалиция США и Британии будет блокировать в ООН все наши инициативы по Сирии, а мы, в свою очередь, будем блокировать их шаги.

— Часть экспертов считают, что эти удары США предназначены для удовлетворения чувств американцев…

— Не только, это и для нас с вами — им нужно было показать, кто на планете хозяин. Нам было показано, что Трампу плевать на международное право. Это была демонстрация бандита, который ни с кем не считается. Там идет сражение США против Асада и России. А эта война может продолжаться до последнего сирийца. Или пока американцы не будут вынуждены уйти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Не сомневался, что все страны НАТО одобрят удары по Сирии. Для этого НАТО и создавали, чтобы держать в узде союзников США. Ни к международному праву, ни к «самостоятельности» стран — членов НАТО это отношения не имеет: США платят за НАТО — получают поддержку в нужных им ситуациях. Ракетные удары США якобы по химическим объектам в Сирии — чистый фейк, как и так называемая химатака в Думе: сейчас по развалинам этих псевдохимобъектов ходят люди без защиты и не падают в конвульсиях, с пеной изо рта. Вся ракетная операция США пронизана ложью от начала и до конца. Кроме Трампа и Мэй , никто так и не понял, в чем состоит их успех в Сирии. А вот успешные действия ПВО советского производства очевидны всем.

КСТАТИ

Британия готовит в ответ на ожидаемый «асимметричный ответ» России удар на опережение, пишут английские СМИ. Спецслужбы Англии готовы атаковать российские компьютерные сети в ответ на возможные «агрессивные» действия Москвы в киберпространстве. В разработке ответных мер принимают участие Центр правительственной связи и Министерство обороны Великобритании. «Киберэксперты уже „заняли позиции в компьютерных сетях“. Россия может распространить в сети „компромат“ на членов британского правительства, убедила разведка Терезу Мэй.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ударная волна

Защищая мирное население Сирии от „варвара Асада“, „цивилизованные страны“ западного мира нанесли ракетный удар по мирному населению Сирии.

Детали. Целый день мелкие подробности и мелкие комментарии. Сколько ракет полетело, сколько долетело. Какие носители — корабли и самолеты. Тактико-технические характеристики крылатых „Томагавков“ даже домохозяйки теперь знают лучше, чем рецептуру приготовления салата оливье (далее…).

Западу не нужна правда о химической атаке в Сирии

После нанесения ракетного удара силами США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии Россия собрала экстренное заседание Совета Безопасности ООН . Однако внесенная Россией резолюция о прекращении агрессии против суверенного государства была заблокирована западными постоянными членами Совета (далее…).

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