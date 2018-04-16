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CBS по ошибке «похоронили» экс-первую леди США Барбару Буш
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CBS по ошибке «похоронили» экс-первую леди США Барбару Буш 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На сайте CBS появился некролог, посвященный 92-летней Барбаре Буш.
На сайте американской телерадиокомпании CBS News 15 апреля по ошибке появился некролог бывшей первой леди США Барбаре Буш, сообщает Miami Herald.
Видимо после того, как стало известно о нескольких госпитализациях 92-летней женщины из-за ухудшающегося здоровья, журналисты написали материал на случай ее смерти и случайно опубликовали его на своем ресурсе.
В статье с заголовком «НЕ ПУБЛИКОВАТЬ — Бывшая первая леди Барбара Буш ум*рла в возрасте 92 НЕ ПУБЛИКОВАТЬ» говорилось о том, что Буш скончалась дома в окружении близких. Материал быстро удалили, однако он не осталась незамеченным.
Ранее в этот день стало известно, что экс-первая леди США решила отказаться от дополнительного лечения после серии госпитализаций, чтобы провести время с семьей.
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