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Бывшая первая леди США решила отказаться от поиска новых методов лечения
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Бывшая первая леди США решила отказаться от поиска новых методов лечения 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывшая первая леди, жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара приняла решение отказаться от поиска новых методов лечения и провести отведённое ей время в кругу семьи, чтобы иметь «комфортный уход».
Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя президентской семьи.
Отмечается, что информации о каком-то конкретном заболевании женщины нет, однако, по данным телекомпании, ранее её несколько раз госпитализировали.
«Она окружена членами семьи, которых она обожает, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступающие ей, и особенно молитвы, которые она получает», — указывается в заявлении.
В январе 2017 года Барбара Буш была госпитализирована вслед за своим супругом.
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