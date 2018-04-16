Бывшая первая леди США решила отказаться от поиска новых методов лечения

Джорджа Буша-старшего Бывшая первая леди, жена экс-президента США Барбара приняла решение отказаться от поиска новых методов лечения и провести отведённое ей время в кругу семьи, чтобы иметь «комфортный уход».

Об этом сообщает NBC со ссылкой на представителя президентской семьи.

Отмечается, что информации о каком-то конкретном заболевании женщины нет, однако, по данным телекомпании, ранее её несколько раз госпитализировали.

«Она окружена членами семьи, которых она обожает, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступающие ей, и особенно молитвы, которые она получает», — указывается в заявлении.

В январе 2017 года Барбара Буш была госпитализирована вслед за своим супругом.