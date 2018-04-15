Интересное чтиво. Как выглядят декларации депутатов ЗС Оренбуржья?

Каждый год, начиная с середины апреля, наступает время анализа доходов, в данном случае доходов народных избранников — депутатов областного парламента. Прежде чем внимательно прочесть этот 107-страничный документ, корреспондент « АиФ Оренбург » вновь решил посмотреть для начала на среднестатистическую статистику по региону. Итак, по данным Оренстата, средняя заработная плата в области за 2017 года составляет 27 400 рублей, а это значит, что за прошлый год среднестатистический оренбуржец заработал 328 800 рублей. Прожиточный минимум в Оренбургской области в прошлом году составил 8 554 рубля, что в итоге — 102 648 рублей в год.

Вот из этих цифр и будем исходить, анализируя доходы за прошлый год «слуг народа».

Вновь, как и в прошлом году, условно разделим всех депутатов, исходя из их уровня доходов на шесть групп: «миллионеры» (те, кто получает более 12 млн в год, или более 1 млн в месяц), «богатые» (от 1 млн до 12 млн в год), «обеспеченные» (от 500 тысяч до 1 млн в год), «середнячки» (от 329 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в год, то есть уровень дохода, сравнимый с доходом среднестатистического оренбуржца (согласно данным Оренстата), «бедные» (от 100 до 329 тысяч рублей, то есть «перевалившие» за прожиточный минимум) и «остро нуждающиеся» (доход менее 103 тысяч рублей в год). Причем распределять по группам мы их будем только исходя из денежных доходов (все суммы в рублях, конечно).

«Миллионеры»

Эта группа увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2 народных избранника за счет Андрея Аникеева Сергея Алейникова , и, кстати, пальму первенства здесь в этом году получил Иван Дикман. Кроме того, все представители этой группы — единороссы

Дикман Иван Иванович — 50 393 089Маслов Евгений Владимирович — 46 146 617Кияев Владимир Александрович — 41 490 572Кузнецов Александр Николаевич — 33 386 156Аникеев Андрей Анатольевич — 26 870 577Куниловский Александр Анатольевич — 18 244 070Трубников Александр Сергеевич, заместитель председателя ЗС — 15 765 498Алейников Сергей Николаевич — 13 915 058Ванчинов Олег Захарович, депутат ЗС на профессиональной основе — 11 976 597 «Богатые»

И эта группа увеличилась, правда всего на одного избранника, причем крайне интересно распределились депутаты, исходя из разных партий. В этой группе присутствуют представители всех четырех фракций парламента: 20 представителей правящей партии, по 3 представителя от ЛДПР КПРФ и единственный эсер. Кстати, самый значительный рывок в доходах в этой группе сделала помощник депутата ГД Сергея Катасонова Татьяна Казармщикова — в прошлом году в декларации стола сумма чуть менее 600 тысяч, а уже сейчас — почти 4,5 млн рублей.

Салмин Сергей Александрович , депутат ЗС на профессиональной основе — 4 874 128Казармщикова Татьяна Александровна, депутат ЗС на профессиональной основе — 4 496 375Грачев Сергей Иванович, председатель ЗС — 4 175 556 рублейЕрмакова Жанна Анатольевна — 3 928 027Шевченко Владимир Васильевич — 3 851 228Малюшин Евгений Николаевич — 3 230 616Ибрагимов Надыр Раимович, депутат ЗС на профессиональной основе — 3 094 817Спиридонов Александр Николаевич, депутат ЗС на профессиональной основе — 2 983 840Алкулов Ермек Кукакбаевич — 2 782 421Аверьянов Геннадий Михайлович, депутат ЗС на профессиональной основе — 2 771 034Димов Олег Дмитриевич, заместитель председателя ЗС — 2 582 699Зеленцов Денис Геннадьевич — 2 416 940Фролов Владимир Иванович, депутат ЗС на профессиональной основе — 2 307 777Бабин Сергей Анатольевич, депутат ЗС на профессиональной основе — 2 293 886Сусоев Евгений Денисович, депутат ЗС на профессиональной основе — 2 226 318Жарков Александр Николаевич, депутат ЗС на профессиональной основе — 2 180 791Хромушина Ольга Николаевна, депутат ЗС на профессиональной основе — 2 176 229Шукурова Татьяна Олеговна, депутат ЗС на профессиональной основе — 2 150 205Камалов Равиль Вильевич — 2 030 298Новиков Владимир Григорьевич, депутат ЗС на профессиональной основе — 1 941 104Фахрутдинов Дамир Ильдусович — 1 861 069Гусейн Сергей Сейфуллаевич, депутат ЗС на профессиональной основе — 1 664 011Рейзлер Андрей Викторович, депутат ЗС на профессиональной основе — 1 616 887Набатчикова Оксана Валерьевна, депутат ЗС на профессиональной основе — 1 581 034Коньков Александр Федорович — 1 272 416Купчик Виктор Карпович, депутат, на профессиональной основе, руководитель аппарата ЗС— 1 127 475Амелин Максим Анатольевич — 1 027 000 «Обеспеченные»

3 единоросса и 1 либерал-демократ, причем за этого представителя ЛДПР стоит очень порадоваться, в прошлом году финансовые успехи координатора регионального отделения партии в Оренбургской области Владимира Мирохина , судя по декларации, были значительно скромнее — почти в 13 раз меньше. Вот как так получается? Перестал быть в мае 2016 года директором строительной фирмы, которая так до сих пор и не построила дома для многодетных семей — и доходы пошли вверх?

И еще в этой группе есть замечательный пример тесных семейных уз — Аркадий Шевцов за прошлый год заработал в 9 раз меньше, чем его супруга (почти 5,5 млн рублей) — ну как тут не порадоваться.

Лукьянов Анатолий Федорович — 897 541Мирохин Владимир Юрьевич — 854 214Абдрахманов Алексей Равильевич — 806 505Швецов Аркадий Владимирович — 648 088 «Середняки»

Один единоросс и один коммунист, и сказать больше практически нечего.

Тишин Василий Владимирович — 389 576Романенко Сергей Николаевич — 344 050 «Бедные»

Здесь все просто — один представитель «Единой России» и два — от КПРФ.

Давлятов Ильдус Ядкарович — 277 725Турчин Владимир Алексеевич — 264 000Иванова Светлана Васильевна — 202 354 «Остро нуждающиеся»

В этой группе — лишь ЛДПР, но если Татьяна Александровна свои доходы несколько нарастила за прошедший год, то с господином Панкратовым произошла совершенно поразительная история: еще в прошлом году мы писали о том, что за 2016 год он задекларировал 1, 8 млн рублей, в этом году — всего 50 тысяч рублей, и что удивительно — в это же самое время супруга народного избранника заработала все за тот же 2017 год почти 5 миллионов рублей.

Вот таковы результаты анализа деклараций о доходах представителей областного парламента, в самое ближайшее время посмотрим, сколько заработали за 2017 год члены правительства и других органов власти.