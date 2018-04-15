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Потерявшаяся в петербургском метро хаски воссоединилась с хозяином
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Потерявшаяся в петербургском метро хаски воссоединилась с хозяином 

Газета.Ru 1 час назад
Владелец потерявшейся в петербургском метро собаки нашелся, передает телеканал «360».
Об этом написал сам хозяин хаски в соцсетях.
В среду утром, 11 апреля, петербуржцы написали в социальных сетях о том, что на станции метро «Академическая» бегает собака породы хаски и, похоже, ищет хозяина. Животное выбежало на платформу из вагона.
Как написало ИА Nation News, пес был в ошейнике и выглядел ухоженным. Через какое-то время под постом во «ВКонтакте» появился комментарий хозяина, который написал, что он забрал своего четвероногого друга домой. Также мужчина поблагодарил всех неравнодушных и добавил, что Тима (кличка пса) находится в шоке.
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