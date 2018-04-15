В «Царицыне» отреставрируют пять объектов архитектурного ансамбля

Подрядчика для проведения ремонтных работ определит конкурс с ограниченным участием, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Обновить планируется беседку «Храм Цереры», Большой и Малый Гротесковые мосты, башню-руину и Оранжерейный мост. Работы должны быть выполнены за семь месяцев.

Победитель конкурса должен будет разработать проектные решения ремонтно-реставрационных работ и предоставить гарантию на проектную документацию сроком на три года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 апреля.