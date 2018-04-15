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В «Царицыне» отреставрируют пять объектов архитектурного ансамбля
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В «Царицыне» отреставрируют пять объектов архитектурного ансамбля 

Газета.Ru 1 час назад
Пять объектов архитектурного ансамбля музея-заповедника «Царицыно» ждет реставрация, передает сетевое издание m24.ru.
Подрядчика для проведения ремонтных работ определит конкурс с ограниченным участием, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновить планируется беседку «Храм Цереры», Большой и Малый Гротесковые мосты, башню-руину и Оранжерейный мост. Работы должны быть выполнены за семь месяцев.
Победитель конкурса должен будет разработать проектные решения ремонтно-реставрационных работ и предоставить гарантию на проектную документацию сроком на три года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 апреля.
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