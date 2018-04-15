Кобылкин: вопрос о переименовании Ямала должен решаться на референдуме

Свое мнение по этому вопросу в интервью «ФедералПресс» озвучил губернатор округа Дмитрий Кобылкин

«Думаю, если есть свое название, имя, самоидентификация, то надо учитывать, прислушаться. Ямало-Ненецкий автономный округ обязан своим названием вековым хранителям наших земель — ненцам. Но все решает, как говорит наш президент — референдум», — сказал глава региона в кулуарах КЭФ.

По мнению губернатора, последнее слово должно оставаться за жителями округа. «Если люди посчитают нужным изменить название — будет сделано. А на нет, и разговора нет», — заключил он.

Как ранее писал «ФедералПресс», по мнению Харючи, абсолютно безграмотно называть Ямало-Ненецкий автономный округ «Ямал». «Так можно говорить только на кухне», — заявил он. По его словам, сокращенное название часто используют журналисты и чиновники, но чтобы сделать его официальным, нужно внести изменения в Конституцию.