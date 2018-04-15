Ещё
Кобылкин: вопрос о переименовании Ямала должен решаться на референдуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кобылкин: вопрос о переименовании Ямала должен решаться на референдуме 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«ФедералПресс» напоминает, что бывший вице-спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Харючи предложил внести поправки в Конституцию РФ, чтобы официально закрепить новое название региона — Ямал.
Свое мнение по этому вопросу в интервью «ФедералПресс» озвучил губернатор округа Дмитрий Кобылкин.
«Думаю, если есть свое название, имя, самоидентификация, то надо учитывать, прислушаться. Ямало-Ненецкий автономный округ обязан своим названием вековым хранителям наших земель — ненцам. Но все решает, как говорит наш президент — референдум», — сказал глава региона в кулуарах КЭФ.
По мнению губернатора, последнее слово должно оставаться за жителями округа. «Если люди посчитают нужным изменить название — будет сделано. А на нет, и разговора нет», — заключил он.
Как ранее писал «ФедералПресс», по мнению Харючи, абсолютно безграмотно называть Ямало-Ненецкий автономный округ «Ямал». «Так можно говорить только на кухне», — заявил он. По его словам, сокращенное название часто используют журналисты и чиновники, но чтобы сделать его официальным, нужно внести изменения в Конституцию.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Сандаков вывел кучку бузотёров» В Челябинске состоялся митинг движения «Челябинск, дыши» «Лес может стать для России важнее нефтегаза» Пошло прахом. Жители Рубежного не хотят слышать про строительство крематория
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»99
Британия готовится к «российской атаке возмездия»201
Собчак угодила в громкий скандал187
Навку довели до слез62
«Я узнала, что такое русофобия в Польше»69
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение