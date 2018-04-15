Пожилой китаец 20 лет опекает тибетских макак

Человеческий «отец» тибетских макак. В живописном ущелье на юго-западе Китая живет самый большой в мире любитель обезьян, передает телеканал «МИР 24».

Добргьялу 70 лет. 20 из них он является добровольным и постоянным опекуном приматов. Ежедневно проезжает или проходит пять километров, чтобы кормить их разросшееся семейство. Сначала макак было около 50 особей. Сейчас там живут почти три тысячи. Больных обезьян он забирает к себе домой и лечит. Соседи давно зовут Добргьяла «обезьяньим папой», он не обижается. Любовь и привязанность приматов ему очень дороги.

«В нашей стране заботятся об обезьянах. Им даже выделяют корм. Я уже стар и скоро не смогу за ними ухаживать. Очень надеюсь, что мое дело продолжат мои сыновья», — говорит мужчина.

Тибетские макаки являются национальными достоянием Китая, наравне с пандами и тиграми. Большинство приматов живут в горах.

Японские макаки тоже неплохо себя чувствуют, хоть заботятся о себе сами. Давно замечено, что эти животные любят посидеть в горячей воде. Считалось, что таким образом они согреваются. Но, как оказалось, не только. Однако исследователи Университета Киото выяснили, что, залезая в источники с горячей водой, японские макаки еще и снимают стресс.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ