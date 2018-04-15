Петербургский нерпенок Крошик снова стал брюнетом

Детеныш нерпы по кличке Крошик, который живет в петербургском Центре изучения и сохранения млекопитающих, завершил линьку и снова стал «брюнетом», передает ФАН.

"Около месяца Крошик почти ничего не ел и почти не плавал, менял свою шоколадно-коричневую шерсть на новый угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец. Но теперь все позади, и Крошик ожидает переезда в уличный бассейн", — рассказали в Центре изучения млекопитающих.