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Петербургский нерпенок Крошик снова стал брюнетом
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Петербургский нерпенок Крошик снова стал брюнетом 

Газета.Ru 24 минуты назад
Детеныш нерпы по кличке Крошик, который живет в петербургском Центре изучения и сохранения млекопитающих, завершил линьку и снова стал «брюнетом», передает ФАН.
О сезонной метаморфозе сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".
"Около месяца Крошик почти ничего не ел и почти не плавал, менял свою шоколадно-коричневую шерсть на новый угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец. Но теперь все позади, и Крошик ожидает переезда в уличный бассейн", — рассказали в Центре изучения млекопитающих.
Отмечается также, что в целом весна 2018 года достаточно благосклонна к тюленям, живущим в Ленинградской области. В этом году площади ледового покрытия на акваториях Финского залива и Ладожского озера были близки к нормальным показателям. Благодаря этому весной тюленят не уносило на дрейфующей льдине от своих мам.
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