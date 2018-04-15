В Самаре прошел концерт, посвященный 100-летию военкомата 

Поздравить представителей военкомата пришли глава региона Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор Сазонов и глава города Самары Елена Лапушкина и другие.
В Самарском гарнизонном Доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования военного комиссариата региона.
Поздравить представителей военкомата пришли глава региона Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор Сазонов и глава города Самары Елена Лапушкина. Обращаясь к собравшимся, губернатор подчеркнул особую роль военкоматов в патриотическом воспитании и объявил, что в Самаре будет создан Дом юнармейцев. За образцовое исполнение воинского долга, высокие показатели в служебной деятельности и в связи с юбилеем Дмитрий Азаров вручил Почётную грамоту губернатора Самарской области военному комиссару Автозаводского района города Тольятти Николаю Строц.
Также благодарностью губернатора поощрены помощник военного комиссара по работе с ветеранами Геннадий Гущин, начальник финансово-экономического отделения Михаил Ермолаев, старший помощник начальника отделения отдела планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов Сергей Леонтьев, военный комиссар Промышленного района города Самары Елена Черникова, военный комиссар Нефтегорского и Алексеевского районов Олег Чупахин и другие.