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Научно-деловая программа на форуме «АРМИЯ-2018» обещает новые рекорды
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Научно-деловая программа на форуме «АРМИЯ-2018» обещает новые рекорды 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С учетом, поступающих в настоящее время заявок на проведение круглых столов, брифингов, конференций и деловых встреч, текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов «АРМИЯ».
Научно-деловая программа (НДП) Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018» обещает превзойти результаты форумов прежних лет по количеству мероприятий, статусу участников и территориальному размаху.
В рамках заявочной кампании НДП в адрес представителя организатора форума — в Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) уже поступило свыше 120 предложений от федеральных министерств и ведомств, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских и образовательных организаций, а также органов военного управления.
В этом году органами военного управления и организациями, подведомственными Минобороны России поданы заявки на 103 мероприятия НДП. Инициаторами 20 мероприятий выступают организации неподведомственные Минобороны.
С учетом, поступающих в настоящее время заявок на проведение круглых столов, брифингов, конференций и деловых встреч, текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов «АРМИЯ». Как сообщили в ГУНИД МО РФ, в 2015 году научно-деловая программа состояла из 92-х, в 2016 году из 104-х, а в 2017 году из 140 мероприятий. Исходя из результатов в 2015 — 2017 годов, ожидаемое количество участников НДП планируется на уровне 9 тысяч человек, при этом прогнозируется более масштабное представительство по их статусу.
Традиционно в мероприятиях НДП примут участие общественные деятели, ведущие учёные и специалисты в различных научных областях. Кроме того, к участию приглашаются руководители (представители) федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций.
Научно-деловая программа Форума «АРМИЯ-2018» будет проходить в течение четырех дней с 22 по 25 августа на базе ведущей выставочной площадки России — в «Конгрессно-выставочном центре „Патриот“, а также на аэродроме „Кубинка“. Для работы научно-делового сообщества на территории КВЦ „Патриот“ подготовлены 40 конференц-залов и переговорных комнат, а также один зал на аэродроме Кубинка. Общая вместимость залов составляет более 2000 человек. Для прямой связи с регионами России планируется организация сети видеоконференций.
В 2018 году организаторы НДП ставят перед собой несколько целей:
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