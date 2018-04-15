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Times: в Лондоне считают, что РФ может распространить компромат на членов кабмина Британии
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Times: в Лондоне считают, что РФ может распространить компромат на членов кабмина Британии 

ТАСС 2 часа назад
ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Разведслужбы Соединенного Королевства не исключают, что российские власти могут распространить компрометирующие материалы о деятельности членов британского кабинета министров. Как утверждает источник воскресной газеты The Sunday Times, такие действия со стороны РФ могут стать ответом на ухудшение отношений из-за обвинений по делу Скрипаля.
"Мы знаем, какие у русских есть планы, это компрометирующие материалы, и мы все готовы к этому", — приводит еженедельник слова источника. По данным газеты, британская разведка начала проводить оценку риска распространения компромата после инцидента в Солсбери.
Одновременно издание со ссылкой на источники в британской разведке пишет, что в Лондоне готовы к осуществлению кибератаки против России в случае попытки нанести ущерб ключевым объектам национальной инфраструктуры Великобритании.
Также утверждается, что британские власти могут начать борьбу с теми представителями окружения президента РФ, которые владеют «незаконными финансами» в Лондоне. «Мы рассматриваем все аспекты мер, которые могу быть приняты», — приводит газета слова Мэй.
В 2017 году в Великобритании был принят закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который предусматривает введение в действие «ордера на богатство неустановленного происхождения». Данный правовой инструмент позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс. (более $70 тыс.). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец неспособен доказать легальность происхождения доходов.
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