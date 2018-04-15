Фанаты уверены: Эмили Ратаковски беременна

Чуть больше месяца назад Эмили Ратаковски (26) вышла замуж за своего возлюбленного Себастьяна Бер-Маккларда (31), и поклонники все время ждут новостей о скором пополнении. А теперь и вовсе подозревают, что она мастерски скрывает свое интересное положение.

все слайды

Они ищут подтверждения своим догадкам в каждой новой фотографии Эмили. И уже нашли подвох: вчера модель выложила новый снимок в свой Instagram, на котором она сидит на дереве и держит апельсин. Кадр Эмили подписала Bearing Fruit (плодовитый фрукт). Подписчики сразу начали писать, что эта фраза намек на беременность.

Bearing fruit 🍊

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

14 Апр 2018 в 8:14 PDT «Эти знаменитости всегда пытаются найти способы завуалированно сказать о чем-то. Так что плодовитый фрукт буквально означает беременность, она внезапно вышла замуж, так что, кто знает»; «Йо, это намек на беременность?»; «Если это беременность, то объявление супер», — пишут фанаты в комментариях.

Верим поклонникам Эмили?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/fanaty-uvereny-emili-ratakovski-beremenna/