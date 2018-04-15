Как США начинали крупнейшие военные конфликты

Со времен Второй мировой войны США неоднократно принимали участие в разжигании и поддержке военных конфликтов в самых разных точках мира.

Интервенция сил Организации Объединенных наций (ООН) в Корею

В 1950 году Соединенные Штаты Америки возглавляют вмешательство сил ООН в Корейскую войну, выступая на стороне Южной Кореи. Эксперты рассматривают этот конфликт как опосредованную войну между США и объединенными силами СССР и Китая. В результате боевых действий произошло разделение единого государства на Корейскую Народно-Демократическую Республику и Республику Корея.

Вмешательство во Вьетнамскую войну

Участие в гражданской войне во Вьетнаме вооруженные силы США принимали с 1964 года. В горячих точках находилось около полумиллиона американских солдат. Официально цель военного вмешательства США объяснялась противоборством коммунистическим силам на территории Индокитая. Войска были выведены только в 1975 году.

Бомбардировка Югославии

Операция во время Косовской войны, проведенная войсками НАТО под руководством США в 1999 году, оправдывалась миротворческими мотивами и называлась «гуманитарной интервенцией».

Развал Ирака до руин

Военный конфликт в Ираке, начавшийся в 2003 году, начался именно с вторжения американских военных сил с целью свержения власти Саддама Хусейна. Многолетняя оккупация привела к гибели 655 тысяч местных жителей. Восстанавливать страну пришлось практически с нуля.

Ответ на теракт — тринадцатилетняя война

В ответ на теракты 11 сентября 2001 года в крупнейших американских городах правительство США объявило об операции «Несокрушимая свобода», положившей начало войне в Афганистане.

Интервенция в Ливии

Военное вмешательство сил стран НАТО в гражданскую войну в Ливии состоялось в 2011 году с одобрения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Коалиция возглавлялась непосредственно США. Вооруженные Силы Ливии неоднократно сообщали об ударах коалиции по гражданским и военным объектам в крупных городах. В результате интервенции был убит фактический лидер страны Муаммар Каддафи.