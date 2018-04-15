Какие у России есть шансы вернуть Аляску

В этом году исполнилось 150 лет с того момента, как Россия в 1867 году уступила США территорию Аляски . Несмотря на то что со времени совершения сделки прошло много лет, в России до сих пор некоторые поднимают вопрос о возврате Аляски нашей стране. Вот только можно ли это сделать в рамках международного права?

Конфликт интересов

На сегодняшний день Россия имеет все основания требовать обратно Аляску, являющуюся самым крупным штатом Америки. Дело в том, что сделка по её уступке была проведена со множеством юридических нарушений, а денег наша страна официально так и не получила. Тем не менее, чтобы серьёзно обсуждать возможность признания сделки недействительной, необходимо разобраться в событиях тех лет. Первое, что бросается в глаза это завеса тайны, окружавшая подготовку соглашения. О нём знали лишь высшие сановники Российской империи. Да и как могло быть иначе, ведь предполагалось временно отдать права на обширные территории, приносившие в казну немалый доход.

К США должна была отойти Аляска, побережье Северной Калифорнии, Александровский и Гавайский архипелаги, а также Алеутские острова. Все земли входили в сферу интересов Российско-Американской компании, организовавшей на территории США более 45 городов и небольших посёлков.

Сомнительная сделка

Историческое решение принималось за закрытыми дверями путём открытого голосования 16 декабря 1866 года. Свой голос за уступку прав на русские территории в Северной Америке отдали: Император Александр II, Великий князь Константин Николаевич Романов , глава внешнеполитического ведомства Александр Михайлович Горчаков , морской министр Николай Карлович Краббе и российский посланник в США барон Эдуард Стекль. Как только голосование было завершено, барон Стекль тут же отбыл в Америку, чтобы сообщить о принятом решении госсекретарю США Уильяму Стьюарду.

Передачу 1 миллиона 519 тысяч кв. километров российских земель оформили 30 марта 1867 года, хотя население страны, включая колонистов Русской Америки, узнало об этом лишь спустя два месяца после проведения сделки. По договору уступки прав правительство США обязывалось выплатить Российской империи 7,2 миллиона долларов золотом. Но по неизвестной причине, вся сумма была переведена на личный счёт российского посланника Стекеля. В Лондоне барон с большими потерями из-за комиссионных банку обналичил деньги и закупил на них золото. Драгоценный металл погрузили в трюмы барка «Оркни», после чего судно направилось в Санкт-Петербург . Однако в Россию золото так и не попало. На корабле была устроена диверсия, произошёл взрыв, после которого судно в течение нескольких минут погрузилось на дно Балтийского моря. В 1975 году барк «Оркни» обнаружила советско-финская экспедиция, но никаких ценностей в трюмах корабля аквалангисты не обнаружили.

С чем идти в суд?

Поскольку надлежащей оплаты за уступку своих территорий Россия так и не получила, можно было бы обратиться в международный суд, чтобы добиться признания договора несостоявшимся. Но, к сожалению, осуществить это практически невозможно. Опасаясь, что Россия рано или поздно предъявит свои права на собственные территории в Северной Америке, США постарались сделать всё, чтобы у нашей страны не было для этого юридических оснований.

После революции в обмен на снятие экономической блокады В. И. Ленин передал оригиналы всех документов по данной сделке представителям США. По окончании Второй Мировой войны на Ялтинской конференции И. В. Сталин вновь поднял вопрос о принадлежности Аляски и других российских земель, переданных США. Правда, сделал он это лишь для того, чтобы союзники не препятствовали установлению контроля СССР над Восточной Европой. [С-BLOCK]

Больше на международном уровне проблема бывших российских территорий в Северной Америке не обсуждалась. И напрасно, так как наша страна имеет на них все юридические права. Специалисты по международному праву после анализа англоязычной копии договора обнаружили, что Россия не продавала свои территории и не передавала их в аренду. Она лишь временно уступила управление ими правительству США, о чём говорит фраза договора «to cede to the United States». В переводе на русский язык термин «to cede» означает передачу физического управления над конкретным объектом без его физической продажи. Фактически, согласно международному праву,

Аляска, как и другие бывшие российские территории в Америке, до сих пор принадлежат России. Поскольку в договоре не указан срок, на который данная территория передаётся в управление США, Аляска должна быть возвращена России по первому её требованию. Вот только согласится ли Америка подчиниться международному праву?

Шансы есть

В марте 2017 года РИА «Новости» опросило ряд экспертов, задав им вопрос о том, возможно ли в реалиях сегодняшнего дня возвращение Аляски под юрисдикцию России. Большинство из них выразили сомнение по данному поводу. В частности, Президент российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин заявил, что обсуждение вопросов покупки-продажи территорий остались в прошлом.

Сегодня Аляска — часть США, а её передача России может состояться лишь в случае взаимных уступок или обмена территориями. Аналогичного мнения придерживаются и американские эксперты. Тем не менее, начиная с 2016 года, известная международная юридическая компания «Garett, Paterson and Shugaev» пытается найти юридическую возможность, чтобы опротестовать сделку. Для владельца компании Константина Шугаева это дело чести. После революции его дед, в прошлом белый офицер, эмигрировал в США. До самой смерти он был уверен, что после крушения Советского Союза Аляска вновь вернётся под юрисдикцию России. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, компания Александра Шугаева планирует найти в архивных документах нарушения в оформлении договора. [С-BLOCK]