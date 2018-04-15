«В ключевом объекте Ямала нет иностранных материалов»

Дороги, которых ждут

— Важнейший инфраструктурный объект региона — мост через Обь , который свяжет Салехард Лабытнанги . Нет ли опасений, что в текущей ситуации его реализации будет свернута?

— Если вы про санкции, то я спокоен за этот объект и за весь инфраструктурный проект «Северный широтный ход», элементом которого он является. Мост полностью российский, в нём нет иностранных материалов или инвестиций. Есть все основания говорить о том, что в ближайшие годы он будет реализован. Понимая экономические сложности, мы работаем над тем, чтобы минимизировать затраты, в том числе государственные, федеральные вложения по всему проекту. Для этого формируется концессия. Выйдем на мост с работами уже в текущем году. Активная фаза реализации — конец 2019 — весь 2020 годы и далее в течении трех лет должны целиком достроить объект.

— Важный инфраструктурный проект ЯНАО — Северный Широтный ход. Насколько интенсивной будет загруженность железной дороги, например, на участке Салехард — Надым ? Есть ли риск, что из-за истощаемости месторождений, железнодорожная ветка станет невостребованной?

— Напротив, эту дорогу ждут. Она откроет путь к ранее труднодоступным месторождениям. Нужно как можно быстрее реализовать проект и по этой причине. В нефтегазовый сектор придут новые компании. Без надежных подходов освоение промыслов приводит к огромным капитальным затратам. Именно железная дорога станет драйвером развития для добывающей, перерабатывающей промышленности.

Чужого не надо — свое не отдадим

— Арктика все чаще становится объектом пристального внимания со стороны других стран. Недавно власти США заявили, что Северный морской путь должен быть открыт для всего мирового сообщества. Как должны действовать Россия и Ямал в условиях ожесточенной международной конкуренции за Арктику?

— Развитие арктических земель — приоритетное направление в масштабах всей страны. Сегодня мы четко понимаем, что за Арктикой — будущее. Там лежат несметные сокровища, в том числе запасы пресной воды. Безусловно, это понимание есть и у других государств. К сожалению, методы, с которыми США пытаются вести диалог, в том числе в арктической теме не способствуют конструктивному взаимодействию. Мы планово развиваем континентальную часть своего побережья Арктики. Северный морской путь на 95% проходит через российские владения. Согласно правилам международного права эти территориальные воды находятся в юрисдикции РФ. Мы не выходим на нейтральные или тем более чужие территории. Возможно, у каких-то держав и есть желание завладеть чужими природными богатствами. Здесь ответ простой: нам чужого не надо, но своего — не отдадим.

Морские амбиции

— Несколько вопросов о самом регионе. Ямал — один из лидеров по исполнению майских указов президента России. Но впереди еще много работы, в частности по переселению жителей аварийного и ветхого жилья. Поставленные задачи требуют огромных финансовых вливаний. Где взять деньги, учитывая, что в регионе реализуется ряд суперпроектов?

— Деньги как раз придут благодаря реализации крупных стратегических проектов. Частично они уже работают и начинают приносить отдачу. Например, новые центры нефтегазодобычи. Инвестиции возвращаются — так, в частности, в этом году в бюджет субъекта поступили 6 млрд рублей, которые мы направляем для решения задачи номер один. Эти средства пошли на формирование региональной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Если ничего принципиально не изменится, будем выделять такие суммы ежегодно, и в течении 7-8 лет справимся с проблемой окончательно.

— В настоящее время в России идет активное восстановление предприятий судостроения. Вы недавно посетили Онежский завод. Собираетесь ли вы работать с другими региональными верфями, и что планируется сделать в этой сфере в самом Ямале?

— У нас есть совместное предприятие с Ханты-Мансийским округом — «Северречфлот», которым мы перевозим большое количество наших пассажиров. Однако флот требует глубокого обновления. Мы вышли с инициативой на Министерство промышленности РФ по формированию программы реновации. Министр Денис Мантуров нашу инициативу полностью поддерживает. Начнем укреплять флот ради безопасности наших пассажиров в Обь-Иртышком бассейне, на перспективу рассмотрим и новые маршруты на другие территории. Мы серьезно готовим моряков для страны. И судна пароходы для будущих моряков мы не должны делать за рубежом. Это неправильно. Президент страны неоднократно говорил, что мы должны загружать наши верфи. Также в планах оснащать новые суда двигателями, которые работают на сжиженном природном газе. Это создаст дополнительный канал реализации экологически чистого топлива, добавит кораблям экономичности и быстроходности.

Сила имени

— Раз уж мы затронули тему газа, не могу не обратиться к проекту ЯМАЛ СПГ, предусматривающего завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Решены ли там проблемы с выплатами зарплат и с жалобами на тяжелые условия труда? Находится ли этот проект на контроле у властей региона?

— Проект находится не только на нашем контроле, но и на личном контроле у президента страны. В регионе у нас действует межведомственный антикризисный штаб, который я лично возглавляю. Регулярно проводим заседания, где рассматриваем все возникающие проблемы с предприятиями — должниками. К сожалению, они есть, но не глобальные. Это небольшие средства, «зависшие» на счетах недобросовестных субподрядных организаций чаще с пропиской за пределами нашего региона. Вины генерального заказчика «Ямал СПГ» в сложившейся ситуации нет — организация рассчитывается в установленные сроки. Проблемы в субподрядчиках. Все они внесены в «черный список», удается принимать меры совместно с уполномоченными структурами даже в других субъектах федерации. Мы также вышли с предложением ввести норму запрещающую собственникам таких предприятий-должников заниматься этой деятельностью. Потому что в отличие от рабочих, топ менеджеры и собственники деньги себе платят. Но так работать нельзя.

— Недавно экс-вице-спикер окружного парламента Сергей Харючи рассказал, что предложил вам внести поправки в Конституцию страны и официально закрепить новое название — Ямал. Как вы относитесь к инициативе?

— Я с огромным уважением отношусь к истории территории, региона. Думаю, если есть свое название, имя, самоидентификация, то надо учитывать, прислушаться. Ямало-Ненецкий автономный округ обязан своим названием вековым хранителям наших земель — ненцам. Но все решает, как говорит наш президент — референдум. Если люди посчитают нужным изменить название — будет сделано. А на нет, и разговора нет. Мнений здесь может быть много, но решающее слово — за жителями округа.