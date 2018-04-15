«Опять ошиблись с указателями»: в Самаре улицу Солнечную перепутали с проспектом Кирова

Жители Самары заметили еще один ошибочный указатель. Улицу Солнечную перепутали с проспектом Кирова.

— На табличке написано «Проспект Кирова», а указывает она на улицу Солнечную. Опять всё напутали, — жалуются горожане.

Это уже не первый случай. Ранее указатели с ошибкой установили на улице Демократической. Возмущение горожан вызвало качество перевода надписи на английский. На указателе написали Demokraticheskaya ulitsa вместо Demokraticheskaya street.

Впоследствии аналогичные проблемы возникли и на улице Георгия Димитрова. Там, как и в случае с Партизанской, рабочие пропустили одну букву при оформлении надписи.