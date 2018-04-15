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«Опять ошиблись с указателями»: в Самаре улицу Солнечную перепутали с проспектом Кирова
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«Опять ошиблись с указателями»: в Самаре улицу Солнечную перепутали с проспектом Кирова 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары заметили еще один ошибочный указатель. Улицу Солнечную перепутали с проспектом Кирова.
— На табличке написано «Проспект Кирова», а указывает она на улицу Солнечную. Опять всё напутали, — жалуются горожане.
Это уже не первый случай. Ранее указатели с ошибкой установили на улице Демократической. Возмущение горожан вызвало качество перевода надписи на английский. На указателе написали Demokraticheskaya ulitsa вместо Demokraticheskaya street.
Впоследствии аналогичные проблемы возникли и на улице Георгия Димитрова. Там, как и в случае с Партизанской, рабочие пропустили одну букву при оформлении надписи.
Горожане считают, что подобные ошибки могут серьезно усложнить передвижение гостей чемпионата мира по футболу 2018 года по Самаре. К решению проблемы подключили Минтранс и Минобр.
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