Чеснаков: Инаугурация президента многое расставит по местам

На фоне бомбардировок Сирии западной коалицией, углубления конфликта между США Россией и блокировки Telegram все, что напрямую можно отнести к сфере внутренней политики, как-то уходит на второй план. А зря. Именно внутриполитическая тематика и обсуждение приоритетных задач власти на новую президентскую каденцию сегодня кажутся как никогда важными.

В этом плане, естественно, центральным событием во внутренней политике следует считать выступление в среду главы правительства Дмитрия Медведева Государственной Думе с отчетом за прошедший период.

Решение Медведева сделать этот отчет за все шесть лет работы кабинета, а не за последний год, выглядит вполне логичным. И не только потому, что правительство совсем скоро, после инаугурации президента 7 мая, сложит полномочия и другого такого подходящего большого повода может и не представиться.

Дело в том, что ситуация сегодня требует более глобального взгляда на вещи. Более четкого анализа стратегии и долгосрочных трендов. Поэтому самое время заняться подведением итогов за более долгий срок. Пройденный путь позволяет более точно описать будущую траекторию.

Разумеется, не имеет смысла повторять за премьером все выводы и ответы. Но отметить еще раз некоторые важные позиции все же стоит. Понадобится на будущее.

Очевидно, что одним из самых важных достижений является «избавление от иллюзий». Правительству было сложно решать многие важнейшие задачи в условиях внешнего давления. Но оно с этим справилось. Справилось благодаря трезвой оценке интересов и мотивов западных «партнеров». И то, что правительство видит в санкциях инструмент недобросовестной конкуренции, тоже следует приветствовать. На будущее лучше быть реалистами. Медведев готовность сохранить этот прагматичный настрой вполне продемонстрировал.

Приближающаяся инаугурация президента многое расставит по местам

Другая важная тема — это фокусировка исполнительной власти на проблемах демографической политики. Или, если вслед за Солженицыным использовать более человечный термин — на программе сбережения народа. На самом деле именно на решение этой задачи должны быть направлены все действия, все программы и все решения правительства — и в медицине, и в образовании, и в строительстве, и в экологии.

Наконец, остается приоритетной борьба с бедностью. Медведев самокритично отметил, что «бедность остается острейшей проблемой. То, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить». В то же время очевидно — правительство немало старалось, чтобы добиться результата, и не его вина, что «избавление от иллюзий» потребовало больше времени и сил. Многие недооценили уровень претензий к нашей стране. Многим еще предстоит разочарование.

Ситуация сегодня требует более глобального взгляда на вещи

Нужно быть готовым к еще более острым конфликтам, но тут хотелось бы поддержать позицию Медведева, что ответные меры «не должны наносить ущерба нам самим».

Именно исходя из этого мне, например, кажется не особенно проработанной инициатива ряда авторитетных депутатов о возможности введения новых ответных санкций против США и других стран. Там где речь идет о запрете на участие в приватизации государственного и муниципального имущества, депутатов вполне можно понять и поддержать. А вот запрет на въезд в Россию высококвалифицированных специалистов и отказ от ввоза лекарств, аналоги которых производятся на территории России, — все это требует терпеливого и долгого объяснения, ибо найдется немало «доброжелателей», желающих извратить позицию депутатов и представить ее в совершенно ином свете.

Да, с одной стороны нельзя не признать меры, которые предлагают депутаты органично вписывающимися в ту логику противостояния с западными странами, которая сложилась на сегодняшний момент. И не Россия несет за это противостояние ответственность.

Да, за столь любимым дипломатами принципом паритета скрыто важное правило любой умной политики — уравновешивать действия, которые могут привести к улучшению позиций одной из сторон за счет другой. И это не какое-то древнее правило «око за око», а вполне рациональный современный ход, который необходим.

Но в случае с образованием и здравоохранением этот подход не всегда действует.

Допускаю, что, как иногда бывает в последнее время, нашим политикам и СМИ просто не удалось объяснить глубинные мотивы и истинные цели. Не нашлось подходящих слов. Иногда это случается. Там, где нужно внятно и терпеливо рассказывать гражданам, для чего появилась иная инициатива, вдруг начинает работать тактика «наезда». Эту тактику очень любит использовать внесистемная оппозиция и переводит серьезную тематику дискуссии в кухонный стеб. Это подчас запутывает аудиторию.

Приближающаяся инаугурация президента многое расставит по местам. Нам придется по-другому взглянуть на цели и задачи. То, что сейчас кажется важным, может очень быстро обессмыслиться. И наоборот. Последние события показывают, что вопрос не только в программе рывка, которую готовит Путин, не только в курсе власти, а в настрое общества на глобальные изменения, настрое каждого конкретного человека. А для такого правильного настроя представителям власти нужно учиться разговаривать с гражданами.

Жаль, что мы точно не знаем, какие еще навыки и компетенции в будущем понадобятся, — умение программировать, как считают оптимисты, или умение стрелять, как думают пессимисты. Судя по всему, если мы хотим выжить, нужно готовиться ко всему. Это поможет быстрее избавляться от иллюзий.