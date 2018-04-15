Тонны мусора собрали общими усилиями

Первый субботник в рамках месячника благоустройства прошел в минувшие выходные. «ВМ» рассказывает, как коммунальщики вместе с москвичами приводили в порядок столицу.

Субботник, прошедший в городе 14 апреля, был посвящен в первую очередь уборке дворов и дорог. С самого утра сотни тысяч москвичей, вооружившись граблями и лопатами, вышли на борьбу с прятавшимся под снегом мусором. День выдался теплый, в городских парках играла веселая музыка. Многие горожане шли на уборку, как на праздник, всей семьей, с маленькими детьми — пусть уже начинают приобщаться к хорошей традиции. В 23 парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, подготовили специальную праздничную программу в честь субботника. Например, после уборки территории Парка Победы москвичи приняли участие в спортивных семейных эстафетах.

Предприятия Комплекса городского хозяйства приступили к активным работам по устранению последствий затяжной зимы и подготовке города к майским праздникам с первых чисел апреля. В рамках месячника благоустройства коммунальщики продолжают отмывать городские памятники. К примеру, в день субботника вымыли памятник Юрию Гагарину , установленный на одноименной площади.

Работники Государственного бюджетного учреждения «Гормост» привели в порядок памятник Георгию Победоносцу на Поклонной горе.

— В работе принимала участие бригада из пяти человек и использовались две единицы спецтехники. Сначала памятник промыли водой, нанесли специальный шампунь, затем снова промыли, — рассказали в прессслужбе учреждения.

Свой субботник на Новодевичьем пруду провел Мосводосток. Весь мусор у береговой линии водоема работники предприятия собрали сачками, по откосу пруда прошлись граблями.

— Когда на всем пруду сойдет лед, очистку будем проводить уже с воды, — рассказал ведущий инженер Мосводостока Дмитрий Рябцев. — Ближе к лету начнутся еще и водолазные работы по очистке дна водоема.

К субботнику присоединились и предприятия Транспортного комплекса столицы. Более 300 сотрудников Государственного казенного учреждения «Администратор московского парковочного пространства» провели генеральную уборку на подведомственных объектах.

— В субботнике принял участие весь коллектив — от рядовых работников до руководителей, — рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Игорь Наседкин.

Уборку проводили в том числе и на специализированных стоянках, куда увозят эвакуированные автомобили.

— Для нас важно, чтобы автомобилисты чувствовали себя комфортно и ожидали выдачи автомобиля в чистых и уютных помещениях. Отрадно осознавать, что в том, что наш любимый город похорошел и приукрасился к грядущим майским праздникам, есть частичка труда каждого из нас, — подчеркнул Игорь Наседкин.

Совместными усилиями жители столицы и коммунальные службы только за один день смогли собрать более 220 тысяч кубометров мусора, расчистить 4,33 тысячи гектаров газонов, отремонтировать сотни детских площадок, высадить порядка 50 деревьев и 500 кустарников. За несколько часов были покрашены практически все газонные и пешеходные ограждения.