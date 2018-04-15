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Президент Чехии назвал «глупостью» бомбежки США в Сирии
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Президент Чехии назвал «глупостью» бомбежки США в Сирии 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии стал демонстрацией их глупости. Такую точку зрения в воскресенье озвучил президент Чехии Милош Земан в эфире пражского радио Frekvence 1. Комментируя действия стран Запада во главе с США, он заявил: «Это глупость. Вот самое сдержанное, что я могу сказать по этому поводу». Чешский лидер напомнил, что «Запад невообразимым образом разрушил
Ближний Восток». В качестве примера он привел Ирак и утверждения США о наличии там оружия массового поражения, что потом оказалось ложью. «Мы не извлекли урока из этой операции, при которой погибло много граждан, включая американских солдат, — посетовал Земан. — Потом мы совершили другую глупость под названием Ливия. Благодаря этому вмешательству там сейчас нет правительства и через ливийскую территорию проходят пути нелегальных беженцев в Европу».
По мнению чешского президента, бомбежки США, Великобритании и Франции могут дестабилизировать налаживающуюся ситуацию в этой стране. «Хочу обратить внимание, что в Сирию начинают возвращаться беженцы, — цитирует его слова агентство ТАСС. — Это является позитивной новостью. Ковбойский проект тормозит это возвращение».
Земан также указал на нарушение международных норм. «Военная атака на любую страну может быть осуществлена только при получении соответствующего мандата Совета Безопасности ООН, — подчеркнул он. — Единственным исключением может быть удар по исламистам, как это было в Афганистане. Но в случае с Сирией это не подходит».
Позиция президента разошлась с мнением премьер-министра Чехии, глав внешнеполитического и оборонного ведомств, которые поддержали авиаудары США и их союзников.
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