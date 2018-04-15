Дочь Ларисы Гузеевой восхищает красотой

Лариса Гузеева часто в своем микроблоге размещает рекламные материалы. То производители черной икры ей заплатят, то косметические бренды обратятся за промо своего продукта. На этот раз телеведущая выставила проплаченный материал про шторы. В ролике снялась ее дочь. Производители штор должны пожалеть о том, что телеведущая доверила промо их товара Леле. Поклонники, кажется, не заметили шторы, настолько они были очарованы красотой девушки.

"Лариса, Лёля похожа на Вас. Столько силы и обаяния во взгляде", «Утренний рассвет, вечерний закат, капли дождя, радуга после летнего дождя — думаешь об этом глядя на эту чувственную молодую нимфу, многоликая характерная хочется любоваться», «Необычайно красивая! Очень интересная внешность, хочется всматриваться до бесконечности», «Такая красивая девочка, что-то во взгляде, улавливается Ваше! Супер!», — пишут в комментариях в ролику.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1757368955812629996_1701754251"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);