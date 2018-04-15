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Таганрожцам продали б/у троллейбусы из Астрахани
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Таганрожцам продали б/у троллейбусы из Астрахани 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Жители Таганрога будут ездить на астраханских троллейбусах. Восемь машин, на которых раньше передвигались наши соседи, купили за 4,2 миллиона рублей. Этими деньгами астраханские власти планируют рассчитаться с долгами и выплатить работникам АТП задержанную зарплату, — сообщают местные СМИ.
Троллейбус — единственный муниципальный транспорт большой вместимости в Астрахани. Несмотря на его популярность среди населения, местное АТП признали убыточным и не способным «платить по счетам». Осенью прошлого года «рогатые» машины перестали выходить на линию, а в апреле выяснилось, что самые новые модели ЛиАЗ — 2009 года выпуска — решили продать. Сумма сделки составила 4 256 000 рублей. Таким образом, каждую единицу техники оценили в 532 тысячи рублей.
— В Таганрог уже доставлена машина с бортовым номером 126. Остальные семь находятся в пути, — сообщает астраханский сайт «Арбуз today».
Редакция 161.ru пыталась связаться с руководством трамвайно-троллейбусного управления Таганрога и задать интересующие вопросы по этой теме, однако получить оперативный комментарий так и не удалось.
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