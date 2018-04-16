Подержанные троллейбусы из Астрахани отправились не в Таганрог, а в Ростов

Администрация Таганрога опровергла информацию о закупке астраханских троллейбусов, которые около десяти лет находились в эксплуатации. Об этом сегодня заявила руководитель пресс-службы мэрии Илона Кувалдина.

— Мы не закупали и не планируем закупать троллейбусы из Астрахани . Также сообщаем, что такой транспорт из этого города в Таганрог не поступал, — сообщили в горадминистрации.

Редакция 161.ru связалась с представителями Таганрогского трамвайно-троллейбусного управления, и там подтвердили: машины из соседнего региона к ним не доставляли.

— Даже если бы нам предложили их купить, мы бы ответили отказом. Понимаете, у троллейбусов срок амортизации всего 10 лет, если эксплуатировать их далее, то рамы просто-напросто сгниют, а сам транспорт станет опасен для пассажиров, — пояснила главный инженер МУП «ТТУ» Евдокия Герасименко.

Специалист добавила, что несколько дней назад тоже слышала новость о появившемся в Таганроге троллейбусе. На сайте Transphoto.ru 6 апреля разместили фотографию с изображением городского автопредприятия «Автоколонна 1559». На снимке видно, что на его территории стоит зеленый троллейбус с опущенными токоприёмниками.

В диспетчерской «Автоколонны 1559» корреспонденту 161.ru сообщили, что такой техники у них нет и не было, а как она оказался на фото — неизвестно.

В администрации Астрахани факт продажи троллейбусов подтвердили.

— Мы сами не поймем, откуда астраханские СМИ взяли эту информацию. Да, транспорт продали за 4 256 000 рублей, но не в Таганрог, а частному лицу из Ростова (его фамилию я не могу назвать). По нашим данным, четыре троллейбуса уже переданы в донскую столицу, еще четыре доставят в ближайшее время, — прокомментировал начальник управления информационной политики администрации Астрахани Владислав Зубанов.