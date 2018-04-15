Строительную площадку оставили без присмотра

Напротив дома по улице Дорожной, 18, больше года ведется строительство площадки для игр и спорта. Этот процесс по непонятным причинам затянулся, а позже и вовсе остановился, и теперь живописные пруды реки Городни портит вид заброшенного недостроя. Более того, местные жители опасаются за безопасность детей, которые часто играют на неогороженной площадке.

В редакцию «ВМ» обратился неравнодушный житель Южного округа, который обеспокоен нынешним состоянием внутриквартальной зоны отдыха.

— Все изрыли, деревья вырубили, даже строительную территорию не удосужились огородить от детей, — рассказал в телефонном разговоре Михаил Мальцев . — Помогите выяснить, когда закончится благоустройство в этом месте. Почему во время его проведения нет необходимого забора? Где искать виновных, если с кем-нибудь из детей, неровен час, произойдет здесь беда?

Корреспондент «ВМ» отправился по указанному адресу. Звонивший ему москвич уже поджидал его на месте заброшенной стройки. Уже здесь выяснилось, что Михаил Мальцев не напрасно переживает из-за масштабного и затянувшегося благоустройства — два месяца назад ему уже пришлось выполнять роль спасателя.

— В феврале выручил школьника, который гулял здесь и увяз по колено в строительной грязи, — рассказывает Мальцев. — Ребенок испугался, боясь, что утонет, впал в панику и стал звать на помощь. Никого, кроме меня, в округе не было. Подбежал, вытянул его.

Стройплощадка напоминает поле после бомбежки. Действительно, проход сюда нужно оградить, а то беды не избежать.

Недалеко от основной территории обнаруживаем информационный баннер, на котором написано, что работы по комплексному благоустройству должны были закончиться 15 октября 2017 года. Подрядная организация, ведущая строительство, — ООО «Экономстрой».

Попытки дозвониться до ответственного лица подрядчика, Николая Руцкого, не увенчались успехом — телефон молчал.

— С 1 августа 2015 года вступили в силу новые требования к конструкции и внешнему виду заборов, ограждающих строительные и рабочие зоны. В случае их несоответствия подрядчика могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, — рассказал корреспонденту «ВМ» адвокат Евгений Гришин . — А если на рабочей территории пострадает человек, то и застройщика, и подрядчика ждут более серьезные проблемы — иски, суды и приговор, вплоть до уголовной ответственности.

Мы решили обратиться к заказчику строительства — ГБУ «Автомобильные дороги», которое находится в Южном административном округе Москвы . В организации нас заверили, что сделают все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ильдар Жамалов, заместитель директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО»:

— Заказчиками капитального благоустройства по адресу: Варшавское шоссе, 131, на объекте «Варшавские пруды» действительно является наше учреждение. Частично работы уже были проведены и даже были установлены детские площадки, но они не введены в эксплуатацию. Причины, по которым были остановлены работы, нам неизвестны. Мы будем следить за ситуацией и предпримем все необходимые меры по ограждению строительной территории. Что касается возобновления работ по благоустройству, то руководство префектуры Южного округа о ситуации с заморозкой благоустройства на этом объекте уже в курсе. Работы по возведению и установке детских и роллерных площадок будут возобновлены после дальнейшего распоряжения правительства города.