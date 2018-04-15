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Стань моим голосом: зоозащитники Архангельска высказались за принятие закона о животных
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Стань моим голосом: зоозащитники Архангельска высказались за принятие закона о животных 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В эти выходные по всей стране прошли пикеты за принятие закона о защите животных с лозунгом «Стань моим голосом». Архангельские активисты и представители приютов помощи животным Поморья собрались сегодня на Чумбарова-Лучинского, чтобы вместо своих подопечных рассказать горожанам об их проблемах За два часа во время пикета удалось собрать более 100 подписей в поддержку скорейшего принятия закона, но важнее — привлечь внимание к насущным проблемам и вызвать интерес молодежи, рассказала 29.ru один из организаторов пикета Людмила Березина.
— Отрадно, что останавливались и интересовались нашей информацией много молодых людей, люди старшего возраста к этим инициативам относятся более сдержанно, думают. Я думаю, что у нас люди просто уже привыкли к разным случаям жестокого обращения с животными, считают, что изменить ничего нельзя, но это не так. Закон мог бы, во-первых, уточнить статус животного, заставить хозяев регистрировать своих питомцев, нести ответственность за них, решить проблемы отлова, живодерства по отношению к животным, — рассказала Людмила.
Подобные пикеты проводятся уже не в первый раз. Осенью активистам на подобном же мероприятии удалось убедить в необходимости поддержать принятие закона более 200 человек. Вскоре собранные подписи волонтеры из Архангельска лично отвезут в Москву. Эти голоса пойдут в поддержку закона, их приложат к обращениям к президенту РФ, в Госдуму и Правительство РФ.
Такая форма акции поддержки помогает зоозащитникам быть услышанными. Их главный девиз сейчас: «Не молчать!» По словам Людмилы, возможность просто поговорить с каждым заинтересовавшимся и привлечь в свои ряды — за последние годы волонтеров стало гораздо больше, все они не только сопереживают попавшим в беду животным, но и деятельно борются за их жизни, а сами, например, осознают важность вегетарианства.
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