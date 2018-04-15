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«Пудель» Буша снова подал голос
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«Пудель» Буша снова подал голос 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Если суммировать две английские провокации, как с непонятным никому отравлением Скрипалей, так и отравлением международной обстановки с помощью специально для этого отснятого фейка о химатаке под Дамаском, то становится ясно, что это — один большой изощренный сюжет, то ли задуманный вместе с Америкой, то ли Америка к нему подключилась.
Англия затеяла и воплощает его в расчете остаться безнаказанной. Безнаказанной она рассчитывает остаться, просто перестав слышать, что происходит вокруг. Лондон затыкает себе уши, игнорируя общественное мнение в своей собственной стране. Закрывает себе глаза, чтобы не видеть героев, которые снимались в их же ролике о химатаке, а теперь узнают себя на экране. Позорно все это.
Ведь можно было бы и потоньше как-то, ну, не так же грубо! Вроде бы ценностью в Королевстве считается репутация, тогда зачем ее так «палить» сейчас? Никто же верить потом не будет еще долго. Или на что расчет? На мощь своей прессы? Что Америка прикроет? Но ведь и Америка уже не столь всесильна.
Да сейчас это глобальная англо-саксонская провокация, которую решили подкрепить еще и ракетной атакой по Сирии, мол, наказали за преступление. Но ведь само по себе исполненное наказание не доказывает вины.
Российских дипломатов выслали и тем самым вроде как доказали вину России в отравлении Скрипалей. Ничего другого ведь нет. Ни одного твердого факта и даже ни одного подозреваемого. Теперь вот через наказание Сирии вроде как доказывается ее вина. Ну, не дикость?!
Кого и за что будем наказывать следующим? И нет ли опасения, что когда-то так же кто-то поступит в отношении самой Англии? Понравится?
Если же вернуться к репутации, то для того чтобы ее укрепить, лучше просто сейчас извиниться. Откроется же в конце концов все. А так можно свалить все на нерадивых, но инициативных исполнителей и честно попросить прощения. Эффектно выйдет. Это если о репутации.
Хотя, как извиниться? Если, как экс-премьер Тони Блэр за вторжение в Ирак, то не очень поможет. Ведь сейчас и «пудель» Буша Блэр опять призывал поддержать США в ударах по Сирии. Уж если просить прощения, то раскаиваясь искренне. Это лечит.
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