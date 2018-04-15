На подвиг как на работу: рутинный экстрим на орбите

12 апреля Россия праздновала День космонавтики, первый полет человека в космос. На орбиту корабль Юрия Гагарина был запущен ракетой-носителем«Восток», которая по своему первому назначению должна была, если что, доставить куда угодно ядерный заряд. Однако пригодилась в деле освоения космоса. О тех, кто свою работу превратил в подвиг, — корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Парпура

В макете космической станции «Мир» от земли не оторваться, но ходить по полу орбитальной станции Сергей Авдеев не привык. На орбиту космонавт летал три раза. В общем провел там больше двух лет — 747 суток. Поэтому и в Музее космонавтики, где стоит экспонат, гостей принимает, как у себя дома. И рассказывает об ощущениях, которые на земле не испытать.

«Расстегивается этот мешок. Туда залетаешь. Можно прикрыть сеточкой лицо. Застегиваешь себя и спишь. Руки вытягиваешь в дырки и вот так вот спишь», — показывает он.

В 1998-м году на смену «Миру» пришла Международная космическая станция. Она лучше оборудована и больше подходит для внеземных экспериментов. А вот быт космонавтов в новом орбитальном доме почти не изменился. И удобства устроены как на «Мире», по старым принципам.

«Здесь есть свои унитазы. Там просто мешки и система, чтобы жидкость уходила и очищалась», — объясняет Авдеев.

Каюта, больше похожая на шкаф, — все личное пространство, которое есть у космонавта. В ней хранят самое ценное, обклеивают фотографиями семьи. Есть даже окошко с видом на нашу планету. Но все равно земные привычки на орбите быстро пропадают. И даже знакомая еда кажется другой на вкус.

«Иногда сок или чай становится намного слаще. Консервы намного более перченые, чем на Земле», — говорит космонавт.

Перед полетом каждый сам выбирает свой рацион. Меню составляют в специальной лаборатории. На выбор — больше 100 блюд и напитков.

«Напитки все, кроме газированных и алкогольных. Газированные, потому что в отсутствие земного притяжения очень быстро выделяется газ, который находится в составе напитка. Это отрыжка, такие неприятные явления. А алкоголь — мы пришли к тому, что сложно рассчитать реакцию человека, и их просто запрещают», — рассказывает Александр Агуреев, заведующий лабораторией питания ИМБП.

Раз в три месяца на орбиту доставляют даже свежие овощи и фрукты. Поэтому скудным космический рацион назвать никак нельзя.

В тюбиках еда в космос уже давно не летает. Теперь ее упаковывают в железные банки. Дело в том, что их проще стерилизовать, а это увеличивает срок хранения продукта. Например, плавленый сыр в такой банке храниться на полгода дольше, чем в любой другой таре.

Еду для космонавтов готовят на тех же заводах, что и для обычных землян. Но в отдельных цехах. Большую часть времени они пустуют, и раз в три-четыре месяца выпускают небольшие космические партии. Для заводов это, больше престижно, чем выгодно.

«Космический сыр по своей рецептуре аналогичен нашему земному продукту. Сыр, вода, творог, сухое молоко. Однако для космоса мы используем более элитные и дорогие сорта твердого сыра. Для того чтобы вкус продукта был уникальным», — делится Юлия Абрамова , пресс-секретарь завода плавленых сыров.

Жаль, бутерброд с плавленым сыром на борту не сделать: хлеб на орбиту поставляют в миниатюрном виде — вес каждой крохи строго четыре грамма.

«У нас такие маленькие буханочки, чтобы там не было крошек. Чтобы хлеб был на один укус. В рот взял его, и все. И чтобы в космосе не летали крошки», — объясняет Татьяна Мариничева , старший мастер по выработке изделий рациона питания космонавтов.

Этот цех почти сорок лет снабжает хлебом весь космос. В меню шесть видов. Один из них пропитан медом, он на десерт. Но в невесомости о сладкой жизни можно только мечтать. Первое время космонавты на еду даже смотреть не могут. Ведь земная гравитация позволяет нам не только крепко стоять на ногах, но и влияет на работу всего организма.

Земное притяжение помогает оттоку крови к ногам и таким образом нормализует кровообращение. В невесомости гравитация ослабевает, и циркуляция крови меняется. Кровь приливает к голове, и космонавты все время чувствуют, будто висят вверх ногами. А вместе с тем тошноту и головную боль. И в таком состоянии они должны еще и работать.

Кому-то нужно пару дней, чтобы привыкнуть к новой жизни. Других мутит неделями. К тому же невесомость даже обыденные дела превращает в сложный квест. Бреются у пылесоса, который затягивает мелкие волоски. Вместо горячего душа — влажные полотенца. Космонавты пытаются облегчить свой быт. Например, коротко стригут волосы перед полетом. Но Елена Серова решила рискнуть, и в 2014 году полетела на МКС с косой по пояс.

«Это какой то стереотип, что нужно лететь туда лысым. Я считаю, что даже удобнее, когда у тебя длинный волос, и ты можешь его собрать в пучок, чем короткие волосы, которые летают, и ты не знаешь, что с этим делать», — говорит она.

Подведенные глаза, уложенные волосы: Елена доказала, что женщина может выглядеть хорошо даже в неземных условиях. В течение всего полета она записывала видео о своей жизни в космосе. И даже позволила зрителям заглянуть в свою космическую косметичку: «Вот для нас разработаны специальные средства для волос, называется „Элита“. Это средство несмываемое, и оно на основе растительных компонентов. Пахнет травками. Так замечательно вспомнить запах травы, луга».

О космическом доме заботиться нужно не меньше, чем о земном. По субботам на МКС уборка. И тут никаких разделений на мужские и женские обязанности. Все вместе наводят порядок — пылесосят и протирают оборудование. Из-за немытой тарелки на МКС, конечно, не поругаются. В полет психологи допускают только неконфликтных и ответственных людей. Но прожить полгода взаперти все равно непросто.

«Безусловно, острые ситуации бывают, но, как правило, отдушиной является Центр управления. И операторы ЦУП иногда незаслуженно принимают на себя негатив. Это канал накопившейся усталости, и в основном это работает», — отмечает Юрий Бубеев, заведующий отделом психологии, психофизиологии и нейрофизиологии ИМБП.

Расслабляются космонавты, играя в игры. В невесомости это не просто веселье. Здесь даже детские шалости — научный эксперимент.

Еще один мощный антистресс — панорамный купол космической станции. Семь иллюминаторов, через которые видна красота нашей планеты.

Но главная миссия космонавта начинаются после возвращения на Землю. Ведь история каждого, кому посчастливилось вырваться за пределы нашей планеты, — пример и мотивация для будущих героев.

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