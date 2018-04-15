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Что каждый должен знать о слове «аминь»
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Что каждый должен знать о слове «аминь» 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Религиозный возглас «аминь» берёт свой исток в еврейском языке, в котором он имеет идентичный корень со словами обозначающими «твердость», «надежность», «постоянство», «вера» и «доверие». Впервые слово «аминь» встречается в тексте Третьей Книги Царств и употребляется в качестве утверждения, одобрения и усиления истинности Писания.
В смысле «да будет так», но без перевода на другие языки, слово «аминь» перешло во все авраамические религии — иудаизм, христианство и ислам.
За долгую историю этого самого распространённого литургического термина существовало несколько случаев его использования. Изначально в ветхозаветном богослужении «аминь» звучало в конце произнесения ответственных клятв, причем для усиления эффекта торжественности священники зачастую использовали это слово удвоенно.
Пророк Исайя, а затем и святой Иоанн Богослов в своих трудах также обращались к слову «аминь», однако в их толковании оно выступало как одно из имён Бога.
До сих пор остается непонятной причина, по которой в некоторых главах Священного писания слово «аминь» начинает, а не завершает поучение. Кстати, такая практика характерна для Евангелий, где «аминь» предвосхищает каждую произнесенную Христом речь, свидетельствуя о её непреложной истинности.
В современной христианской традиции «аминь» завершает любое богослужение, а также произносится в кульминационные моменты при совершении таинств. Словом «аминь» устанавливается своеобразная связь между прихожанами и Господом, произнося его, люди подтверждают, что понимают проповедь священника, и принимают её с согласием.
В данном случае «аминь» выступает в роли своеобразной печати, не зря же именно этим словом заканчивается текст Библии.
В исламе возглас «аминь» раздается после чтения первой суры Корана, а также во время совершения намаза. Мусульмане придают слову «аминь» тот же смысл, что и христиане, а также сходятся с ними во мнении, что произносить его нужно только с чистыми помыслами и душой.
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