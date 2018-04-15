Стало известно, против кого США введут новые санкции

Она также пообещала усиление санкционного давления на Москву . Официально ограничения будут обнародованы в понедельник, 16 апреля.

Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия

— Никки Хейли.

США, Великобритания Франция осуществили пуск 103 крылатых ракет по сирийским объектам военной и гражданской инфраструктуры в ночь на 14 апреля. Эти действия стали ответом на якобы использование химического оружия в городе Дума 7 апреля.