Стало известно, против кого США введут новые санкции 

Новые санкции США введут против компаний, которые поставляли в Сирию технологии по производству химического оружия, сказал постпред США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала CBS news.
Она также пообещала усиление санкционного давления на Москву. Официально ограничения будут обнародованы в понедельник, 16 апреля.
Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия
— Никки Хейли.
США, Великобритания и Франция осуществили пуск 103 крылатых ракет по сирийским объектам военной и гражданской инфраструктуры в ночь на 14 апреля. Эти действия стали ответом на якобы использование химического оружия в городе Дума 7 апреля.
Россия осудила действия коалиции трех стран в ночь на 14 апреля в Сирии. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российские эксперты, побывавшие на месте мнимого инцидента в Думе, не обнаружили следы химических веществ, что дает основания считать обвинения инсценировкой.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет расследование по использованию химоружия в Сирии, несмотря на субботние бомбардировки.