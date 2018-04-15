Ещё
Стало известно, против кого США введут новые санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, против кого США введут новые санкции 

360tv.ru 1 час назад
Новые санкции США введут против компаний, которые поставляли в Сирию технологии по производству химического оружия, сказал постпред США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала CBS news.
Она также пообещала усиление санкционного давления на Москву. Официально ограничения будут обнародованы в понедельник, 16 апреля.
Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия
— Никки Хейли.
США, Великобритания и Франция осуществили пуск 103 крылатых ракет по сирийским объектам военной и гражданской инфраструктуры в ночь на 14 апреля. Эти действия стали ответом на якобы использование химического оружия в городе Дума 7 апреля.
Россия осудила действия коалиции трех стран в ночь на 14 апреля в Сирии. В частности, в заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российские эксперты, побывавшие на месте мнимого инцидента в Думе, не обнаружили следы химических веществ, что дает основания считать обвинения инсценировкой.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет расследование по использованию химоружия в Сирии, несмотря на субботние бомбардировки.
360tv.ru: последние новости
Евросоюз поддержал нанесение ракетных ударов по Сирии Жителей Волоколамска учат правильно разделять мусор Асад ответил на угрозы Запада
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»99
Британия готовится к «российской атаке возмездия»201
Собчак угодила в громкий скандал187
Навку довели до слез62
«Я узнала, что такое русофобия в Польше»69
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение