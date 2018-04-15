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Кодекс добросовестных практик в торговле переработали
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Кодекс добросовестных практик в торговле переработали 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Над обновлением документа работали почти год, сейчас его вынесли на утверждение межотраслевого экспертного совета. После этого он отправится на согласование в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Во многом пересмотр связан с принятыми в 2016 году поправками в федеральный закон о торговле, которые, по мнению представителей АКОРТ, негативно отразились на рынке. К тому же закон о торговле не обеспечил поддержку отечественного производителя и справедливую конкуренцию «при доступе к полке».
Наоборот, рынок претерпел серьезную встряску, что сказалось прежде всего на мелких поставщиках и торговцах. Производители и ретейл фактически лишились возможности проводить совместные маркетинговые акции, за исключением промо, что вызвало жесткую ценовую борьбу между поставщиками, как следствие — многие из них, как и региональные сети, вынуждены свернуть дело.
Производители и ретейл фактически лишились возможности проводить совместные маркетинговые акции
По словам Юрия Борисова, новую редакцию кодекса можно назвать прогрессивной: она закладывает направления совместной работы поставщиков и сетей: борьба с фальсификатом, ответственность за контрафакт, уплату налогов, таможенных платежей, качество и безопасность продукции. В документе описаны все элементы, вызывающие трения между игроками рынка. Например, правила заказа товара, гарантии поставщику, что предварительные договоренности будут исполняться, возможные варианты отказа от продукции. Кроме того, впервые вводится трехступенчатая система разрешения споров.
— Удалось убедить Союз поставщиков, что договор, подписанный обеими сторонами, не является навязанным. В ходе дискуссии коллеги вынуждены были признать, что иногда предприятия злоупотребляют своим правом. Подписывают соглашение, а через некоторое время начинают оспаривать, в том числе публично, — пояснил Борисов.
5 миллиардов рублей сэкономили хлебопеки в 2017 году благодаря сокращению возвратов их продукции
По мнению главы московского представительства METRO AG Алексея Григорьева, у законодательного регулирования отрасли есть серьезный недостаток: оно едино для всех, а в торговле очень сложная матрица взаимоотношений между игроками разного масштаба:
— Механизмы саморегулирования показали свою эффективность в конце 2014 года, когда поставщики и сети договаривались, как вместе пройти через кризис, брали обязательства по ограничению роста цен в 2015-м. Свежий пример — сокращение возвратов хлебопекарной продукции. АКОРТ, Гильдия пекарей и кондитеров и Союз хлебопеков договорились, что отныне процесс осуществляется добровольно. Большая часть производителей отказалась от возвратов, кто-то нет, но суммарно хлебопеки в 2017 году сэкономили около пяти миллиардов рублей и считают вопрос для себя решенным.
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