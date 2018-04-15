С чего начинается «малая родина» для белоруса

Минчане искренне рады участвовать в реконструкции и благоустройстве своей малой родины, спроецировать ее масштабы на ориентиры природного, скроенного дизайнерами парка. Внутри его организованы «реки»: прогулочные дорожки, проложенные так же, как на карте лежат извилистые русла белорусских водоемов. И, конечно, камни: каждый поставлен на том месте карты, где его нашли.

Уникальность многих экспонатов здешней коллекции определяется их почтенным возрастом, а также оставленными следами людской работы. Здесь хранится знаменитый крест Стефана Батория, 450 лет назад установленный королем на одной из лесных полян.

"Главная задача акции — привлечь как можно больше людей к этому гуманитарному проекту. Он стартовал в Минске , а вслед за столицей его подхватят и остальные регионы страны", — пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Экологическая кампания, приуроченная к Году малой родины, пройдет по всем уголкам республики с апреля по октябрь. Активными участниками ее сегодня стали белорусские спортсмены и деятели культуры, школьники и студенты, депутаты, члены Союза писателей, других творческих и общественных организаций.

Наверное, это правильно, что камертоном общественного самочувствия выступает столица — сердце страны, и именно здесь принимаются большие стратегические решения, убежденно поясняет цель этого гражданского порыва заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. «Чтобы жить в красивой стране, нужно приложить к этому усилия. Сейчас по всей Беларуси идут субботники, и обязательно нужно навести порядок на своей малой родине и там, где живешь», — добавила она.

Парламентарий дала понять, что под лозунгом «Обустроим малую родину» органы государственного управления, учреждения образования, общественные организации и предприятия будут постоянно организовывать акции по наведению порядка на своей земле. Важно, по ее мнению, внести реальный вклад в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, водоема, тем самым сохраняя их красоту.

Не менее грандиозным проектом оценивают в Союзном государстве и посадку по всей стране 18 миллионов деревьев во время Недели леса, которая стартовала в минувшую субботу, цитирует БЕЛТА министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу. Это и понятно, если учесть, что почти сорок процентов территории Беларуси покрыто лесами.

Министр сообщил, что у этой экологической инициативы тоже уже приличный возраст — 11 лет. С каждым годом в ней участвует все большее количество белорусов. Дрожжа выразил надежду, что «в этом году число ее участников перешагнет 100-тысячный рубеж».

Жизнь новым лесным массивам, по его словам, планируется предоставить на площади свыше 3,7 тысяч га. Эту акцию, добавил он, активно поддерживают представители бизнеса, общественных объединений, средств массовой информации, органов государственного управления, контролирующих ведомств, депутатский корпус.