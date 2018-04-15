Умный мусор: как спасают природу в России

За красоту планеты пора вести настоящую войну. Земля скоро может превратиться в одну большую свалку. Вот данные международной Ассоциации по твердым отходам.

Ежедневно каждый человек выбрасывает чуть более килограмма мусора. Если учесть, что население Земли — семь с половиной миллиардов, то в общей сложности получается девять миллионов тонн отходов каждый день.

Для России — это тоже большая проблема. И власти готовы тратить миллиарды рублей, чтобы страна была чистой. Такую задачу президент Путин поставил, в частности, во время Послания Федеральному собранию.

«Сегодня в России органами государственной власти, общественниками выявлено порядка 22 тысяч свалок. Нам нужно решить эту проблему и в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки в черте городов», — сказал Путин.

Убрать, рекультивировать и зарабатывать деньги. Ведь мусор — это золотая жила. Если уметь с ним обращаться. Корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Мариничев знает, как это сделать.

Более пяти миллионов гектаров. Столько в России сегодня занимают свалки, определили в Счетной палате . Это в 20 раз больше площади Москвы . Причем каждый год отходы отвоевывают еще примерно по две столичные территории. И все это не просто мусор. У нас под ногами — деньги, которые в буквальном смысле валяются на земле.

«Здесь не должно быть стекла, здесь не должно быть металла. А весь пластик вот в этом мешке», — рассказал житель деревни Половинново Алексей Иванов

Алексей приехал за мусором, и его давно ждали: в этом доме отходы копили всю зиму. Как и учил Алексей, собрали в разные пакеты. «Мне уже неприятно носить на помойку. И вообще, вид смешанного мусора вызывает брезгливость», — рассказала жительница города Кологрив Виктория. Он когда-то был сельским учителем: преподавал биологию и экологию. Выйдя на пенсию, решил применить знания на практике. Здесь, в костромской глуши. Мешки с мусором Алексей из всех окрестных деревень везет в свою, куда весной — только на внедорожнике. В деревне Половинново постоянные жители — он сам да сосед. На пенсию в десять тысяч рублей Алексей отремонтировал дом и начал новое строительство. И все благодаря мусору. Столбики из мусора и бетона отлично годятся для забора, а если залить раствором стеклянные бутылки, можно целую баню поставить. Она почти готова. Сверху — дерево и цементные плиты, внутри — все те же отходы.

«В сравнении с традиционным способом строительства бани, а именно рубка из бревна и последующая отделка, у меня получилось дешевле. В процентах так, навскидку, сказать, раза в полтора», — рассказал Алексей.

А это полигон под Галичем. Все та же Костромская область . С нынешнего года свалка почти не увеличивается в размерах. Твердые бытовые отходы здесь больше не хранят. «Пакеты-целлофан, целлофан сам, стрейдж. Все это отбирается, сортируется, прессуется и увозится», — рассказал генеральный директор полигона Сергей Кручинин. Пятьдесят тысяч тонн отсортированного мусора в год. 15 новых рабочих мест. Мусор — их кормилец. Труд не из легких. Зарплата в 20 тысяч рублей, по местным меркам, хорошая. В этот бизнес владельцы вложили 30 миллионов рублей. Окупить рассчитывают через несколько лет., а заодно расширить производство. «Есть бизнес-наработки по изготовлению тротуарной плитки из этого вторсырья так называемого и реализации его на местном уровне, выход как бы конечного продукта», — поделился Сергей Кручинин. То, о чем пока только мечтают в Галиче, уже работает в Костроме . В эти цеха завозят мусор, а вывозят экологически чистые полимеры.

Каждый поступающий на завод пакет сначала становится вот «пушонкой», затем превращается в гранулы. Ну а уже через сутки из них может получиться тротуарная плитка. Для ее производства нужно всего 300 килограммов мусора, ну а продать ее можно по 70 рублей за штуку. Строительство завода обошлось в один миллиард 300 миллионов рублей. Согласно бизнес-плану, окупиться завод должен уже через шесть лет. Чистая прибыль пока небольшая, но стабильная.

«Если брать в комплексе процессы и сортировки, и переработки, включая, естественно, и обезвреживание, я бы это оценил где-то в 18 рублей с одной тонны», — рассказал генеральный директор мусороперерабатывающего завода Дмитрий Капров.

Если учесть, что через эти цеха в день проходит 270 тонн, получается, ежедневная чистая прибыль — почти 5 тысяч рублей 4860, ежемесячная — 146 тысяч 145800. В год набегает без малого два миллиона. В правительстве Костромской области эксперимент считают успешным. «Мы бы не поимели этого завода, не поимели этого объекта, если бы это не было выгодно главному интересанту, который реализовывает этот бизнес-проект. Для него этот бизнес-проект», — поделился заместитель губернатора Костромской области Андрей Дмитриев . А это едва ли не самый выгодный вид «мусорного» бизнеса: переработка автомобильных покрышек. Открывай хоть в каждом городе. Достаточно небольшого цеха и всего пяти сотрудников.

«Мы получаем вот такое резиновое покрытие, травмобезопасное, которое на сегодняшний день применяется на детских площадках», — рассказал генеральный директор предприятия Алексей Калинин

Только из этого цеха в подмосковных Мытищах каждый год выходит восемь тысяч квадратных метров «резинового тротуара». Со сбытом продукции проблем нет. Такой вот бизнес с социальной составляющей. Если из мусора не получается ничего толкового, остается еще один способ переработки: сжигание. С момента своего появления мусоросжигательные заводы больше века считались едва ли не главной угрозой окружающей среде. Но сегодня есть технологии, которые почти безвредны. Один из таких проектов сейчас курируют в госкорпорации Ростех . В партнерстве со швейцарцами. В ближайшие четыре года должно появиться пять заводов — в Подмосковье Татарстане . Общие затраты — 150 миллиардов рублей. Бизнес проверенный и выгодный. Ему — больше 40 лет.

«В Швейцарии мы создали пять тысяч новых рабочих мест и получили доход в полтора миллиарда швейцарских франков», — рассказал директор по развитию Hitachi Zosen Inova Урс Альтербургер.

Любая переработка мусора может стать в разы выгоднее, если она будет начинаться не на заводе, а дома у каждого. «Либо мы будем этот мусор раздельно собирать, либо не будем. Если будем, то мы победим и решим этот вопрос. Если не будем, значит, останемся в этом смысле в каменном веке», — сказал исполнительный директор «АКГ-1» Игорь Тимофеев

Во всем мире до сих пор спорят о том, насколько тщательной должна быть сортировка мусора. В России урны для раздельного сбора пока есть в основном в больших городах. Но это все равно экзотика.

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