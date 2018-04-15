Заявляли 300, а пришло всего 70. В Кургане прошел митинг против строительства мусоросортировочного завода

По официальным данным полиции, участие в нем приняли всего 70 человек, вопреки заявленными организаторами 300. Организатором митинга выступили депутат гордумы Кургана Яков Сидоров и городское отделение КПРФ . К ним также примкнули представители «Зеленых», группы «антиуранщиков» и предприниматели, работающие, в сфере обращения с отходами.

В рамках митинга Яков Сидоров заявил, что проект строительства автоматизированного мусоросортировочного комплекса с подъездной дорогой в Кетовском районе якобы несет большие риски для жителей Кургана.

«Мы не против строительства современного завода, но против того, чтобы здесь через полтора года образовалась крупнейшая свалка», — высказал опасения Сидоров.

Депутат также высказал озабоченность относительно проекта концессионного соглашения для создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры на территории области. Сидоров заявил, что «за все это придется расплачиваться жителям, так как инвестор вкладывает 2,5 млрд рублей, а потом мы за это будем платить в течение 25 лет». При этом, что имел ввиду народный избранник остается загадкой, поскольку по условиям концессии, строительство мусоросортировочного комплекса будет вестись полностью за счет средств концессионера.

Директор «Сток» Игорь Путин высказал опасения, что частники останутся не у дел. По его словам, его фирма может перерабатывать до 100 тыс. тонн отходов в год, но мощности задействованы на 30%. По мнению Путина, «Сток» может справиться со всем объемом отходов Кургана.

Отметим, как сообщалось ранее, бросать малый бизнес на произвол судьбы никто не собирается. Все частники смогут участвовать в торгах на подряды единого концессионера. Для этого нужно всего на всего соответствовать требованиям.

Добавим, что тема нового комплекса и полигона не была единственной. На митинге активисты КПРФ из Каргапольского района говорили о местном кожевенном заводе, который, по их мнению, влияет на здоровье жителей райцентра, а «антиуранщики» снова возражали против разработки месторождения урана «Добровольное» на юге региона.

В резолюции акции прозвучали требования публично обсудить проект строительства мусоросортировочного комплекса и полигона под Курганом. Кроме того, участники акции настаивают на строительстве более современного комплекса и просят сделать более открытыми конкурсные процедуры по заключению концессионного соглашения, дающие возможность участвовать в этом конкурсе малому и среднему бизнесу.

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев, ранее комментируя «ФедералПресс» ситуацию по работе с отходами в регионе, сообщил, что область обязана начать работать по-новому с 1 сентября.

«Это значит, к этому сроку в регионе должен появиться концессионер — инвестор с утвержденной инвестиционной программой и региональный оператор с защищенным тарифом на свои услуги», — отметил Гусев, при этом, он не стал скрывать, что хочет видеть эти субъекты в одном лице.

«Оператор будет собирать тариф, в котором будет инвестсоставляющая, а деньги пойдут на строительство объектов концессии. И не будет проблем с взаиморасчетами. Стройка должна идти быстро», — подчеркнул чиновник.

Добавим, что, по мнению наблюдателей, в мусороперерабатывающем заводе «город нуждался еще десятки лет назад».

Фото: «ФедералПресс»