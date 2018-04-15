Нотариусы защитят граждан при расчетах по крупным сделкам

Летом вступают в силу новые нормы Гражданского кодекса в части финансовых сделок. В закон вводится договор условного депонирования — эскроу. Нотариусы смогут выполнять функции эскроу-агента, гарантируя интересы сторон такого договора. Проще говоря, нотариусы смогут выступать посредниками, защищающими обе стороны от обмана. Сначала нотариус примет деньги от покупателя недвижимости, потом проконтролирует, чтобы покупатель получил свой дом. После этого продавец сможет прийти за своими деньгами.

Активно обсуждается также введение обязательного нотариального оформления сделок с недвижимостью и повышение защиты добросовестных покупателей и честных продавцов. Новые меры обсуждались в Госдуме на «круглом столе» «25 лет создания современного нотариата. Итоги и перспективы».

"Небюджетный принцип работы нотариусов, заложенный в законе, позволил качественным образом поменять формат предоставления населению нотариальных услуг", — сказал Павел Крашенинников

Он отметил, что граждане получили максимальный уровень комфорта и скорости обслуживания с применением современных информационных технологий, в режиме «одного окна», без очередей. «Нотариатом создана мощная электронная инфраструктура, обеспечивающая безопасность и сохранность юридически значимых действий, а также скорость и качество нотариальных услуг», — сказал Павел Крашенинников.

Потому сейчас активно обсуждаются новые проекты расширения роли нотариусов, например введение обязательного нотариального оформления сделок с недвижимостью. Практически все эксперты «на круглом столе» поддержали эту идею.

Павел Крашенинников особо отметил, что новые технологии не отменяют необходимости усиленного контроля качества юридических действий, например оформления недвижимости. Сами по себе информационные системы такого контроля не обеспечат, это может сделать только человек.

"Сделали МФЦ, работающие в режиме одного окна, это замечательно, — сказал Павел Крашенинников. — Человек пришел, сдал документы, зарегистрировал свое имущество. Но крепость сделки при этом ослабла? Да. Потому что углубленной правовой экспертизы документов в МФЦ не проводят. Это могут сделать только специалисты".

Еще одним аргументом в пользу нотариального оформления сделок стал новый закон, вводящий понятие эскроу-агента. Эксперты обращают внимание, что обычно расчеты производятся через банковскую ячейку, но этот способ не так надежен, как хотелось бы. В последнее время участились сообщения о кражах денег из банковских ячеек. Например, в начале года в одном из московских банков из ячейки было похищено свыше 22 миллионов рублей.

Даже в случае банкротства банка деньги со специального депозитного счета вернутся нотариусу

Проблема в том, что положить деньги в банк и положить деньги в сейф банка вовсе не одно и то же. Залезая в ячейки, преступники грабят не банк, а гражданина. Как ни парадоксально, нередко оказывается, что банк за потери не отвечает. Как поясняют эксперты, согласно условиям договора аренды банковской ячейки банк несет ответственность только за обеспечение доступа к ячейке. Безопасней использовать расчеты через депозитный счет нотариуса, а новый закон вводит дополнительную защиту.

"Такой вариант перечисления денег от покупателя к продавцу решает сразу несколько проблем, обеспечивая при этом максимальную безопасность расчета для обеих сторон сделки, — рассказывают в Федеральной нотариальной палате. — Во-первых, плательщику не нужно обналичивать крупные суммы и думать об их транспортировке в отделение банка. Необходимо только перевести деньги на специальный депозитный счет выбранного нотариуса".

Безусловно, нотариус также не будет обналичивать деньги. До регистрации права собственности они будут храниться на специальном депозитном счете нотариуса в одном из российских банков. Для таких счетов предусмотрены особые гарантии: даже в случае банкротства банка средства возвращаются нотариусу.

В свою очередь заместитель министра юстиции Денис Новак сообщил о другом предложении, которое сейчас обсуждается: усилить защиту нотариально оформленных сделок, предусмотрев правило, что они могут быть оспорены только в течение трех лет с момента регистрации. Добросовестный покупатель будет иметь гарантии, что без жилья он не останется. Собственно, как поясняют эксперты, покупатель и сегодня защищен: если ошибку допустил нотариус, он все компенсирует. По предлагаемым правилам, через три года честный покупатель точно останется в своей квартире, а тот бывший хозяин, чьи права нарушены, сможет рассчитывать на компенсацию от допустивших ошибку.