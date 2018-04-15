В Совфеде предсказали пять новых волн санкций против России

Новые американские санкции против России будут вводить еще минимум пять раз в этом году, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов

По его словам, закон о противодействии противникам США , принятый в августе 2017 года, позволяет американцам «не придумывать никаких новых обоснований» для введения новых антироссийских санкций. «Но, видимо, неловко делать это без поводов. Поэтому обоснования клепаются на коленке», — сказал Климов RT.

«Послезавтра скажут, что в США прошли сильные дожди, дул ветер, было плохое настроение у ряда американцев и на этом основании введут санкции. Все делается в этой доведенной до абсурда «логике», — заметил сенатор, добавив, что по его оценкам, США в этом году введут новые санкции против России как минимум еще пять раз.

Парламентарий назвал циничной историю с якобы имевшей место химатакой в сирийской Думе . «Сами инсценировали химическую атаку, потом на основании собственных фейк-новостей, поданных через их же СМИ в гипертрофированном виде, сделали вывод о применении химического оружия», — заметил сенатор. Западные страны обстреляли территорию суверенного государства и на этом основании вводят санкции против России, заметил он, добавив, что такое могут придумать либо только «нетрезвые» люди, либо люди с очень высоким уровнем цинизма.

Ранее в воскресенье стало известно, что США в понедельник введут новые санкции против России.