Провисающий потолок и дух нечистот: аварийный барак в Уфе жильцы дважды спасали от сноса

Есть в Уфе на улице Владивостокской двухэтажная развалюха с обшарпанными стенами и деревянными окнами. Стоит она в ряду других таких же бараков и не привлекла бы к себе внимание, если бы накануне, 15 апреля, днем в одной из квартир на втором этаже не обвалилась балка потолочного перекрытия.

Корреспондент Ufa1 выяснил, кто и почему живет в разваливающемся доме.

Квартиру, где произошло обрушение, опечатали

Падающие балки не самое страшное

Запах нечистот навязчиво бьет в нос уже в 10 шагах от первого подъезда. Входная дверь добротная, железная, хоть и без домофона. А вот парадная встречает нас обшарпанной лестничной площадкой типичной хрущевки и открытой дверью в подвал, откуда невыносимо несет канализацией. Откуда-то сверху доносятся визгливые голоса — спорят женщины. Разваливающаяся избушка на курьих ножках — жилая.

Поднимаемся на шум. Потолок второго этажа выгнулся и нависает над лестницей. Местами он подгнил — находиться тут даже немного страшно, кажется, что сверху что-то давит.

На втором этаже внимание тут же привлекает дверь с надписью «Не входить, опасно!». Накануне за нею с громким треском, сотрясшим весь дом, обвалилась балка. Сотрудники МЧС , которые осмотрели место происшествия, предложили жильцам соседних квартир временно переехать в аварийный фонд. Но жильцы отказались. Тогда дверь развалившейся квартиры просто заварили, чтобы туда никто не прошел.

Потолок в подъезде тоже весь в трещинах — вот-вот провалится

Дом дважды признавали аварийным

Без слез на этот барак и не взглянешь. Как здесь выживают люди — непостижимая тайна. Дом, построенный в 1960 году для нужд местной психиатрической больницы, признавали аварийным дважды: в 1999-м и 2015-м. И дважды жильцы артачились и подавали в суд, чтобы решение чиновников отменить. Кто успел, разъехались по программе расселения по новеньким квартирам. Шесть из восьми квартир первого подъезда опустели, люди остались только в двух.

На первом этаже уже много лет живет пенсионерка Валентина. Именно она в 2016 году добилась отмены решения о признании дома аварийным: женщине не понравилось, что из 12-метровой комнаты в коммуналке, но почти в центре города ей предложили переселиться в 10-метровую комнатушку в далекой Шакше.

— Этот дом раньше был на балансе психоневрологического диспансера. Здесь было общежитие медсестер. В 1999 году здание передали городу, и его тут же поставили на учет как аварийный. А мы даже не знали, что живем в развалине! Нас всех вызвали в службу расселения, мне предложили комнатку в коммуналке на Сельской, 3. А у меня пятеро прописаны! Как мы в 10-метровой комнатушке поместимся? Я и сказала, мол, если отдельную однокомнатную дадите — выселимся, — говорит Валентина Кулешова.

Пока других жильцов выселяли, Валентина Владимировна выбивала себе достойное жилье. Подала в суд на администрацию, чтобы ей компенсировали не только стоимость комнаты, но и земли, чтобы она могла выправить себе достойную квартирку. Пока шли судебные разбирательства, программа расселения закончилась. Валентина осталась с комнаткой — одна в пустой коммуналке в разваливающемся доме.

Жильцы скромно жалуются на свои коммунальные проблемы

Бог троицу любит

В администрации подтвердили: расселение аварийного дома затянулось из-за отказа нескольких жильцов выселиться. Позицию жильцов чиновники считают неразумной: жить в этом доме явно небезопасно.

— Завтра мы собираем всех жильцов, будем решать, что с ними делать. Вероятно, дом в третий раз признаем аварийным, будем снова добиваться его включения в программу расселения, чтобы выдать жильцам новые квартиры, — сообщил Ufa1 начальник отдела капстроительства Советского района Уфы Виталий Гайдук

В ближайшие дни по каждой квартире пройдется проверяющая комиссия. Эксперты установят, насколько опасна развалюха на Владивостокской и есть ли шанс признать ее аварийной в третий раз.

Во вторник, 17 апреля, жильцов соберут, чтобы обсудить вопрос переселения