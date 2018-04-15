Стало известно, на что будут нацелены новые санкции США 

Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, поставлявших в Сирию оборудование и технологии, который способствовали производству химоружия, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
По ее словам, об этом должен объявить в понедельник, 16 апреля, министр финансов США Стивен Мнучин. «Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться», — пообещала Хейли, слова которой приводит РИА Новости.
Между тем в воскресенье, 15 апреля, Белый дом и Министерство финансов США отказались комментировать информацию о подготовке новых санкций против России.
Введение новых санкций готовит и Великобритания. На этот раз под удар премьер-министра Терезы Мэй попадут «незаконные финансы российских олигархов». Санкции будут введены в «скором времени», сообщил источник в офисе премьера.