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Примадонна в Емце: Алла Пугачёва начинала эстрадную карьеру с лесопунктов
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Примадонна в Емце: Алла Пугачёва начинала эстрадную карьеру с лесопунктов 

АиФ Архангельск 50 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
15 апреля свой день рождения отмечает самая известная российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачёва. Как связна её судьба с Архангельской областью, когда Пугачёва ещё не была такой популярной, как сегодня?
В редакцию «АиФ» наш постоянный читатель Виктор Бречалов принёс фотографию клуба в посёлке Емца. «В этом ныне полуразрушенном здании с заколоченными окнами начинала свою карьеру Алла Борисовна», — огорошил Виктор Сергеевич.
«Когда Алла Борисовна отмечала юбилей 50 лет, я слышал, что она сама по телевизору сказала о том, что начинала свою карьеру с гастролей по лесопунктам Плесецкого района Архангельской области, — рассказывает он. — Она говорила, что где-то её даже возили на тракторе. В 1979 году я, восьмиклассник, был на её концерте в клубе посёлка Емца. Это был клуб нашего лесопункта, он рассчитан на 220 человек, но он не был набит битком, на концерте было человек 170-180, в основном девчонки сидели. Мне афиша запомнилась — там было написано «Вокально-инструментальный ансамбль. Город Москва». Помню, что под конец ведущий объявляет: «А сейчас выйдет молодая певица и исполнит песню». Алла Пугачева скромно вышла и исполнила три песни. Помню, что короткая причёска у неё была.
У нас в Емце тогда был ведущий в районе лесопункт. Были ещё лесопункты в Березовке, Верховском, после Емцы она выступала в этих клубах. Сейчас наш клуб в посёлке Емца стоит закрытым, наверное, лет 15-20, да и Пугачёва уже закончила карьеру. Мы её запомнили молодой женщиной, которая поёт. Вот такая история».
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