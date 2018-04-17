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Патриарх Кирилл и папа Римский приняли миротворческое заявление по Сирии
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Патриарх Кирилл и папа Римский приняли миротворческое заявление по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск приняли совместное заявление в связи с обострением ситуации в Сирии, текст документа зачитал во вторник представителям СМИ председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, в последние годы причинившие огромные страдания, унесшие жизни многих тысяч людей и заставившие миллионы спасаться бегством, ныне грозят перерасти в глобальный конфликт", — говорится в заявлении.
В нем отмечается, что «мир подошел к опасной черте — к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве, которое осуществлялось во благо всей человеческой семьи».
"Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом. Мы также обращаемся к странам-членам ООН и особенно к странам-членам Совета Безопасности с призывом вспомнить о своем долге перед семьей народов и во имя Божие умоляем их преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире", — отмечается в заявлении.
"Вместе мы призываем политических лидеров нее допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога", — заявили духовные лидеры.
Митрополит Иларион также уточнил, что данное обращение поддержали главы Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской православных церквей, а также ряд других патриархов восточных церквей.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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