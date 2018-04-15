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В Совфеде отреагировали на решение США ввести новые санкции в отношении России
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В Совфеде отреагировали на решение США ввести новые санкции в отношении России 

RT на русском 55 минут назад
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что США объявят о новых санкция в отношении России в понедельник в связи с ситуацией в Сирии.
«Если прочесть их закон о противодействии противникам Америки от августа прошлого года, то там всё уже написано. Они даже могут не придумывать никаких новых обоснований, а просто ссылаться на него. Но, видимо, неловко делать это без поводов. Поэтому обоснования клепаются на коленке. Послезавтра скажут, что в США прошли сильные дожди, дул ветер, было плохое настроение у ряда американцев и на этом основании введут санкции. Всё делается в этой доведённой до абсурда «логике», — сказал он.
Климов отметил, что, по его оценкам, новые санкции США против России будут вводить ещё минимум пять раз в этом году.
Парламентарий также добавил, что история с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума представляется весьма циничной.
«Что такое сирийская история? Сами инсценировали химическую атаку, потом на основании собственных фейк-новостей, поданных через их же СМИ в гипертрофированном виде, сделали вывод о применении химического оружия. Решили наказать Асада за то, чего он не делал, обстреляли территорию суверенного государств и на этом основании вводят санкции против России. Тут только нетрезвые могу такое придумать, либо люди с очень высоким уровнем цинизма. Но по поводу последнего я не удивляюсь», — заключил сенатор.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят новые санкции в отношении России в понедельник
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