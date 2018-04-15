В Совфеде отреагировали на решение США ввести новые санкции в отношении России

«Если прочесть их закон о противодействии противникам Америки от августа прошлого года, то там всё уже написано. Они даже могут не придумывать никаких новых обоснований, а просто ссылаться на него. Но, видимо, неловко делать это без поводов. Поэтому обоснования клепаются на коленке. Послезавтра скажут, что в США прошли сильные дожди, дул ветер, было плохое настроение у ряда американцев и на этом основании введут санкции. Всё делается в этой доведённой до абсурда «логике», — сказал он.

Климов отметил, что, по его оценкам, новые санкции США против России будут вводить ещё минимум пять раз в этом году.

Парламентарий также добавил, что история с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума представляется весьма циничной.

«Что такое сирийская история? Сами инсценировали химическую атаку, потом на основании собственных фейк-новостей, поданных через их же СМИ в гипертрофированном виде, сделали вывод о применении химического оружия. Решили наказать Асада за то, чего он не делал, обстреляли территорию суверенного государств и на этом основании вводят санкции против России. Тут только нетрезвые могу такое придумать, либо люди с очень высоким уровнем цинизма. Но по поводу последнего я не удивляюсь», — заключил сенатор.