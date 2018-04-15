Куреневская катастрофа: засекреченная трагедия 1961 года

13 марта 1961 года из-за аварии на дамбе в одном из районов Киева под названием Куреневка погибли, по современным подсчетам, около 1,5 тысячи человек. Однако в тот день ни одна местная газета не обмолвилась о трагедии ни единым словом. О катастрофе долгое время не знали даже многие киевляне.

Начало потопа

Еще в начале 1950-х годов в печально известный Бабий Яр решено было свозить отходы от производства кирпича. Эти отходы смешивали с водой, а затем смывали по трубам. Надежная дамба должна была преграждать путь накопившейся грязи. Но 13 марта 1961 года дамба не выдержала напора и около 8.30 утра ее прорвало.

Грязевой поток, достигавший в высоту 14 метров, ринулся на город, погребая под собой все живое. Первый удар пришелся на трамвайное депо. Дальше смесь распространилась на несколько улиц, стадион, завод, больницу, жилые дома. Грязь накрывала бегущих людей с головой. Из-за возникших вследствие аварии электрических замыканий тут и там возникали возгорания.

Смертоносный поток

Грязевая лавина, в какой-то момент разогнавшаяся до 60 км/ч, замерла примерно через два часа. Но многих пострадавших уже было не спасти. Спустя некоторое время вода, смешанная с глиной, начала застывать. Еще недавно подвижный поток превращался в камень. Людей, заживо погребенных под слоем пульпы, приходилось буквально выковыривать из нее. Ковши экскаваторов, устранявших последствия трагедии, разрывали трупы на куски.

Площадь около 30 гектаров оказалась покрытой трехметровым каменным слоем. Согласно официальным данным тех лет, в результате аварии с лица земли исчезли больше 80 зданий Куреневки.

Примечательно, но в киевских газетах в те страшные дни о катастрофе не сообщалось. Только спустя несколько месяцев появились первые публикации. Однако СМИ упомянули лишь о 150 жертвах. Но на самом деле, по мнению историка Александра Анисимова , который уже много лет изучает куреневские события, число погибших в статьях было занижено в несколько раз. В действительности смертоносный поток унес жизни 1,5 тысячи человек. Недаром же власти рекомендовали хоронить людей на разных кладбищах и в разные дни.

Причины катастрофы

По утверждениям экспертов, одной из главных причин несчастья явилось халатное отношение к обустройству самой дамбы. Дело в том, что емкость с отходами расположили на уровне 40-60 метров над жилыми районами. Кроме того, при такой нагрузке заграждение должно было быть изготовлено из прочного бетона и иметь не менее 25 метров в высоту. Но устроители ограничились земляной перегородкой в 12 метров. Не были также учтены объемы талых вод. Да и, мягко говоря, неважный отвод жидкости по трубам тоже сыграл свою роль.

За все время существования дамбы в Бабьем Яре накопилось более 4-х миллионов тонн пульпы. [С-BLOCK]