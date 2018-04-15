В Волгограде дорожники попросили на год позже сдать шоссе Авиаторов

В Арбитражный суд Волгоградской области поступил иск от генерального подрядчика, завершающего реконструкцию шоссе Авиаторов. Компания «ТрансСервис» через суд просит облкомтранс внести измения в контракт и сдвинуть сроки сдачи объекта на год — с мая этого года на февраль 2019-го. По ряду причин, считают в компании, довести объект до ума к мундиалю попросту невозможно.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заключил с компанией «ТрансСервис» контракт на реконструкцию дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до улицы Исторической в июле прошлого года. Сроки сдачи объекта были обозначены 31 мая 2018 года. Обратившись в суд, подрядчик заявил о невозможности уложиться в сроки и попросил их сдвинуть на 22 февраля 2019 года.

— Свои требования истец обосновывает изменением обстоятельств исполнения контракта, — сообщают в Арбитражном суде Волгоградской области. — Это наличие ряда нерешенных технических проблем и недоделок объекта, оставшихся от предыдущего генерального подрядчика, отсутствие содействия со стороны заказчика, препятствия в проведении работ и чинимые жителями поселка Гумрак Волгоградской области.

Отвечая на иск, облкомтранс, по данным Арбитража, представил мотивированный отзыв:

— Присутствующий в судебном заседании представитель Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области пояснил суду, что работы ответчиком фактически окончены, между сторонами подписаны акты выполненных работ на сумму более одного миллиарда рублей, а 15 марта объект введен в эксплуатацию. Объем недоделок не превышает полутора миллионов рублей и представляет собой оборудование газонов.

По мнению облкомтранса, судебные тяжбы «ТрансСервис» затеял лишь для того, чтобы избежать наказания за нарушение сроков выполнения работ.

Выслушав стороны, Арбитражный суд Волгоградской области решил отказать «ТрансСервису» в просьбе о продлении сроков.

— Приняв участие в закупке и подписав контракт на предложенных условиях, «ТрансСервис» выразило свое согласие на все условия по выполнению работ, — говорится в решении суда. — Предложений по изменению условий контракта в виде протокола разногласий к нему при заключении контракта от истца не поступало, процедура заключения контракта ответчиком соблюдена. В рассматриваемом случае проведение аукциона на условиях выполнения работ в срок до 1 декабря 2017 года с последующим продлением для их победителя этого срока до 22 февраля 2019 года привело бы к ограничению конкуренции между участниками размещения заказа, что могло повлиять на цену контракта.

16 января по итогам проведенной проверки независимые инспекторы оценили качество выполненных на шоссе Авиаторов работ на твердую тройку. Это даже несмотря на то, что дорожный объект должны были сдать в эксплуатацию 1 декабря 2017 года. Сроки переносили дважды — на конец декабря прошлого года и на конец января. По словам руководителя проекта реконструкции шоссе Авиаторов Михаила Артемьева, задержка сдачи объекта обусловлена двумя факторами: сменой подрядной организации и устранением дефектов после предшественников. Контракт с первым подрядчиком «Дорстройсервис» был расторгнут в конце июня прошлого года. Общая сумма контракта по шоссе составила почти 2,5 миллиарда рублей.