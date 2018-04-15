В Крыму транспортировать тяжелобольных пациентов будет новый вертолет

"В этом году торги прошли, выиграла другая организация, которая нам предоставляет современное судно. Оно обеспечено также медицинским модулем. Вертолет в прошлом году был Ми-8, а в этом — «Ансат», производитель — Казанский авиазавод , российская техника, сертифицированная. У нее меньше возможности в части перевозки: мы можем перевезти двух человек — одного тяжело пострадавшего, другого легко пострадавшего, сидя и лежа (вертолет Ми-8 способен одновременно эвакуировать до трех больных — ред.), и несколько другие технические характеристики. Пообещал прибыть к нам руководитель этой компании и обговорить все нюансы, которые помогут реализовать программу", — уточнил он.

Астанкин отметил, что полеты с применением новой техники планируют начать с 1 мая. Он также подчеркнул, что в прошлом году вертолет санавиации совершил 85 вылетов.

"В прошлом году мы добились поразительных успехов и были одними из лучших в России : при наименьшей стоимости вылета и дежурства (у нас 111 397 рублей 79 копеек час дежурства, это самая низкая в России стоимость) мы совершили 85 вылетов и вывезли 133 пациента. То есть мы их переместили в медицинские организации, которые оказывают высококвалифицированную помощь, они (пациенты — ред.) не задержались ни на секунду", — добавил Астанкин.