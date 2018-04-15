В Крыму транспортировать тяжелобольных пациентов будет новый вертолет 

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Крымская санавиация сменила перевозчика. Эвакуировать экстренных больных будут на вертолете «Ансат» конструкторского бюро при ПАО «Казанский вертолетный завод». Эта компания выиграла торги на оказание соответствующих услуг, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин. По его словам, вертолет оснащен всем необходимым, но имеет меньшую вместимость.
"В этом году торги прошли, выиграла другая организация, которая нам предоставляет современное судно. Оно обеспечено также медицинским модулем. Вертолет в прошлом году был Ми-8, а в этом — «Ансат», производитель — Казанский авиазавод, российская техника, сертифицированная. У нее меньше возможности в части перевозки: мы можем перевезти двух человек — одного тяжело пострадавшего, другого легко пострадавшего, сидя и лежа (вертолет Ми-8 способен одновременно эвакуировать до трех больных — ред.), и несколько другие технические характеристики. Пообещал прибыть к нам руководитель этой компании и обговорить все нюансы, которые помогут реализовать программу", — уточнил он.
Астанкин отметил, что полеты с применением новой техники планируют начать с 1 мая. Он также подчеркнул, что в прошлом году вертолет санавиации совершил 85 вылетов.
"В прошлом году мы добились поразительных успехов и были одними из лучших в России: при наименьшей стоимости вылета и дежурства (у нас 111 397 рублей 79 копеек час дежурства, это самая низкая в России стоимость) мы совершили 85 вылетов и вывезли 133 пациента. То есть мы их переместили в медицинские организации, которые оказывают высококвалифицированную помощь, они (пациенты — ред.) не задержались ни на секунду", — добавил Астанкин.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, вертолет санавиации Ми-8 возобновил работу в Крыму в середине сентября 2017 года. Первый вылет был совершен с аэропорта «Заводское» (Симферополь), пациента доставили на лечение в Краснодар.